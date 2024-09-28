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射擊／世界第一後首戰成功守金 李孟遠下月挑戰年終賽

射擊／世界第一後首戰成功守金 李孟遠下月挑戰年終賽

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
李孟遠（中）在台北大獎賽男子定向飛靶射下金牌。記者劉肇育／攝影
李孟遠（中）在台北大獎賽男子定向飛靶射下金牌。記者劉肇育／攝影

我國巴黎奧運射擊男子定向飛靶銅牌好手李孟遠，今天以地主身份在台北國際射擊大獎賽成功守住金牌，對於在登上世界第1名寶座後的首戰以金牌作收，他賽後直言儘管外在關注以及頭銜光環等，確實帶給他一定的壓力，但這就是他自己要克服的地方，緊接著10月12日他也將啟程印度，參加生涯首場的世界盃年終賽。

李孟遠今年巴黎奧運奪下我國射擊隊史上首面獎牌後，又在上周接獲國際射擊總會通知登上世界第1寶座，再度為我國射擊界創下新紀錄，而這次台北大獎賽李孟遠也在雙光環的壓力下出賽，並在今天的決賽中射退菲律賓好手順利摘金，完成將金牌留下的任務。

儘管順利守住金牌，但李孟遠坦言今天其實射擊過程並不算順利，尤其公西靶場的風勢讓包括他在內的各國好手都受到影響，尤其在第4靶位的第二發出現抓不太到位置的狀況，是可以再加強的地方。

談到這次以地主身份出賽受到外界高度關注，李孟遠也坦言確實讓他心思比較亂一點，但這也是自己必須要克服的課題，也希望能藉由自己的表現讓台灣射擊，尤其是定向飛靶受到更多人關注，「因為我們後面面臨了一些選手斷層的問題，希望能夠藉此把射擊運動推廣出去，讓更多人參與其中。」

在台北大獎賽結束後，李孟遠預計在10月12日啟程印度新德里參加世界盃年終賽，教練謝志培說：「他這次以地主身份出賽壓力確實比較大一點，尤其前面地主選手已經拿下那麼多面金牌，不管怎樣都有要射出好成績的壓力，但我認為他現在在心態調整上已經有自己的一套。」

李孟遠

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