澳門羽賽／擊敗日本新星宮崎友花 林湘緹首闖女單決賽

台灣羽球女單好手林湘緹今天在超級300的澳門羽球公開賽女單4強，以17比21、21比16、21比16逆轉擊敗日本新星宮崎友花，生涯首度闖進300系列賽事冠軍戰。

世界排名第49名的林湘緹，賽前生涯面對世界第18名的宮崎友花對戰過1次，當時2局敗北，今天雙方再戰，首局林湘緹給予對手威脅不夠，先以17比21落敗。

不過從第2局起，林湘緹回球強勢，讓擅長做手部假動作的宮崎友花只能在受迫下回球，不但失誤率增加，也讓林湘緹逮到機會進攻，順利連拿2局上演逆轉勝。

現年25歲的林湘緹，今年已經參加13場國際個人賽事，但其中6場首輪敗，今天則突破個人在300等級賽事的最佳成績。

隨隊出征的中租球團教練楊鈞翔在接受中央社記者訪問時表示，這場4強賽表現的還算不錯，但對於球場和自己的球路掌握度，可以再有自信一點。

楊鈞翔分析，過去林湘緹打球的時候有點不夠自信，導致回球威脅性都不高，讓對手很容易組織攻勢或者打出自己擅長的球路，「讓林湘緹往往只能被動防守，或者等待對手失誤得分。」

「但像是今天的第2、3局，我不斷跟林湘緹鼓勵，要她多打出一些積極的球路，很明顯就壓制到宮崎友花，讓對手的回球變得比較單純，我們就很好預測採取主動攻勢。」

楊鈞翔透露，今年超級500的韓國羽球公開賽，林湘緹打到4強給她增加很大的信心。

今年8月才滿18歲的宮崎友花，是日本目前力推的單打新星，不但長相可愛還兼具實力，在剛結束的超級1000中國羽球公開賽也獲得女單亞軍。