賽車／催下去！亞洲唯一台中燒胎秀 盧秀燕致15秒歡迎詞

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天中午在台中封街登場，由日籍亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。角田裕毅在展演前還撂台語「催下去！」台中市長盧秀燕則演講15秒的中英文歡迎詞。

紅牛賽車展演首度在台灣登場，今天中午12時到下午2時演出，市政路快車道雙向各3車道，總共封路2.2公里，其中1.1公里惠文到朝富路段為演出場地。角田裕毅駕駛賽車在市政路繞行，並在路口展演甜甜圈式繞圈燒胎秀，賽車迷則開心感受賽車的速度與聲浪魅力。