聽新聞
0:00 / 0:00
賽車／催下去！亞洲唯一台中燒胎秀 盧秀燕致15秒歡迎詞
2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天中午在台中封街登場，由日籍亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。角田裕毅在展演前還撂台語「催下去！」台中市長盧秀燕則演講15秒的中英文歡迎詞。
紅牛賽車展演首度在台灣登場，今天中午12時到下午2時演出，市政路快車道雙向各3車道，總共封路2.2公里，其中1.1公里惠文到朝富路段為演出場地。角田裕毅駕駛賽車在市政路繞行，並在路口展演甜甜圈式繞圈燒胎秀，賽車迷則開心感受賽車的速度與聲浪魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言