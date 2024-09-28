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賽車／催下去！亞洲唯一台中燒胎秀 盧秀燕致15秒歡迎詞

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。記者趙容萱／攝影

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天中午在台中封街登場，由日籍亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。角田裕毅在展演前還撂台語「催下去！」台中市長盧秀燕則演講15秒的中英文歡迎詞。

紅牛賽車展演首度在台灣登場，今天中午12時到下午2時演出，市政路快車道雙向各3車道，總共封路2.2公里，其中1.1公里惠文到朝富路段為演出場地。角田裕毅駕駛賽車在市政路繞行，並在路口展演甜甜圈式繞圈燒胎秀，賽車迷則開心感受賽車的速度與聲浪魅力。

紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅（左）在展演前還撂台語「催下去！」台中市長盧秀燕（右）則演講15秒的中英文歡迎詞。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅（左）在展演前還撂台語「催下去！」台中市長盧秀燕（右）則演講15秒的中英文歡迎詞。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天中午在台中封街登場，賽車手角田裕毅展演甜甜圈式繞圈燒胎秀。記者趙容萱／攝影

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