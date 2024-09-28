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小龍女帶領暖身 新光全國健行高雄場破600人參與

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新光健行首站高雄場今天登場，吸引近600位民眾參與。圖／新光人壽提供
新光健行首站高雄場今天登場，吸引近600位民眾參與。圖／新光人壽提供

新光全國健行活動x減碳生活節高雄場今天於高雄駁二大義公園盛大登場，共吸引超過600位民眾參加，現場有裸裸市集、奉茶行動、SwingTaiwan、美麗城市等單位，不但可以參與有意義的健行活動，更一起響應減塑愛地球。

新光人壽自2006年開辦新光全國健行活動，已持續17年，今年結合減碳生活節，邀請到裸裸市集、奉茶行動、SwingTaiwan、美麗城市等合作單位，再度擴大規模，就是希望能夠將愛運動以及減塑的理念，帶給更多好友們，今年首場的高雄場更是吸引超過600位好友們參加，並由「Dragon Beauties小龍女」帶領民眾暖身，將滿滿活力帶來高雄。

新光人壽業務開發部協理陳昱志表示，「今年主要由公司主導，讓整個活動的完整性、規模都提升，邀請我們的員工、客戶一起參與，同時將我們ESG的理念，以實際行動來落實，將減碳、減塑帶入平常的生活習慣，幫助地球永續發展，是非常好的事。」

新光全國健行活動x減碳生活節高雄場不提供一次性餐盒和免洗餐具，邀請參與的好友們攜帶環保餐具和水壺，完賽並贈送316不鏽鋼便當盒，現場更抽出總價值近30萬元的各項好禮，包括JVC 55吋液晶顯示器、大金空氣清淨機等，讓大家健健康康運動，抱得大獎開心回家。新光全國健行活動x減碳生活節10月5日即將舉辦台中場、10月19日則是台北場。

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