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F1／亞洲車手進F1不易 角田裕毅：保持信心就有可能

中央社／ 台中28日電
「Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演」28日在台中市市政路封街登場，吸引全台車迷朝聖，共計賣出3萬張門票，日本籍F1賽車手角田裕毅上午舉行媒體見面會。中央社 中央社
「Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演」28日在台中市市政路封街登場，吸引全台車迷朝聖，共計賣出3萬張門票，日本籍F1賽車手角田裕毅上午舉行媒體見面會。中央社 中央社

24歲日本籍車手角田裕毅是本季F1僅有的3名亞洲車手之一，目前以積分22分居車手榜第12名。角田裕毅今天說：「亞洲車手要進入F1真的不容易，但只要保持信心就有可能。」

受邀訪台擔任「Red Bull Showrun Taichung 封街賽車展演」車手的角田裕毅2021年踏上F1賽場，截至目前表現相當穩定，上週還在新加坡站獲第9，本季車手積分榜也在第12名，更是3名亞洲選手之冠。

角田裕毅接受媒體提問時表示，亞洲車手真的不容易在F1生存，只能建議大家一定要保持信念與初衷，對自己有信心，但他也說：「F1很多現實面，首先就是銀彈要充足，家人也願意犧牲，才有現在的我。」

角田裕毅表示，他不到18歲就獨自到歐洲訓練，當時僅1名訓練員陪伴，語言不通、生活大小事都要靠自己，但他告訴自己一定要完成夢想，再苦都要咬牙撐下去。

要成為出色F1車手，體能訓練非常重要，也是生命安全保障；角田裕毅說，他每天都去健身房，尤其著重脖子肌力訓練，進F1後才知G力（重力）對脖子影響多大，加上駕駛艙溫度動輒攝氏40度以上，每次比完1場，體重就少3公斤。

此外，曾透露最大願望是開餐廳的角田裕毅笑說，如果現在問他，他可能會說，先拿世界冠軍後再開餐廳。開餐廳是夢想，或許有機會到台灣開業也不錯。

F1

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