賽車／紅牛車隊封街展演 亞洲第一車手許願：F1先奪冠再到台中開餐廳

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天台中封街登場，中午將日籍亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda展演燒胎秀、甜甜圈式的繞圈等。角田裕毅上午接受脫口秀名主持人曾博恩訪問時說，聽說台灣駕駛都身懷絕技，路上也有很多測速照相機，希望不要帶著一堆罰單回去，甚至因為嚴重超速而被抓去關；他還說，得世界冠軍到台中開餐廳 。

主辦單位今早10時安排曾博恩訪問角田裕毅，曾博恩劈頭就詢問角田裕毅「你在後台聊天超好的，為何在賽道上是出名的「超火爆」？角田裕毅說，他很會假裝啦，他在賽道上戴上頭盔、手握方向盤，火爆性格就會跑出來，平時不是這樣的。

被問及此次要駕駛的冠軍賽車RB8？角田裕毅表示，這是一部很棒的賽車，與平常開的V6動力賽車很不一樣，V8引擎帶來的激情聲浪會讓人全身酥麻，在正式表演前已經和技師團隊針對自己的身材、轉向特性等進行調整，希望能帶給台灣車迷最精湛的演出。

這次是台灣首次街展演，地點選在台中市政路，角田裕毅說，他還沒有認真看過賽道，不過他提到市政路看起來還算寬，比起狹窄的摩納哥還好發揮；他也聽說台灣駕駛都身懷絕技，路上也有很多測速照相機，希望不會帶著一堆罰單回家當紀念品，甚至因為嚴重超速而被抓去關，他甚至分析出為了避免這種狀況除了慢慢開以外，還有一個策略是快到相機都拍不到，今天應該會選擇後者。

亞洲第一賽車手角田裕毅Yuki Tsunoda（中）今天上午接受脫口秀名主持人曾博恩（右）訪問。記者趙容萱／攝影

由於動態展演中會有「甜甜圈」原地燒胎迴旋的環節，角田裕毅說，這不是常規訓練項目，比賽幾乎用不到；他還提到平時的訓練更多是在對抗強大的G力，要練脖子，另外，新加坡站這種城市街道賽高溫高濕的環境對體能也是一大考驗，賽事下來脫水3公斤，體能訓練特別重要。

絕大多數賽車手都想當世界冠軍，但角田裕毅之前卻說「想開餐廳」，博恩今天再問這題，角田裕毅回答「我知道大家都希望聽到我再說一次開餐廳，不過深思熟慮後，我現在的答案是先成為世界冠軍，然後再去開餐廳，台中市長盧秀燕昨天特別提到歡迎來台中開餐廳，他認為這是個好主意。

至於給想當亞洲賽車手的建議？角田裕毅說，站穩亞洲車手不易，目前現役3人，做好眼前訓練，保持初衷，並保持希望，他在跑卡丁車時，家人的犧牲，妹妹陪他練車，他很感謝家人。