出席賽車展演活動 日籍車手角田裕毅：台灣人當F1開愛超車

受邀來台參加「Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演」的日籍F1車手角田裕毅今天舉行媒體見面會，個性幽默的他開玩笑說：「台灣人好像都把自己當F1開，在路上都會一直超車。」

亞洲首次舉辦的「Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演」，今天在台中市市政路封街登場，展演賽道單趟全長1.1公里，吸引全台車迷朝聖，共計賣出3萬張門票。

角田裕毅在接受主持人訪問時表示，其實自己都還沒認真看過展演的賽道，不過看了一下似乎比想像中還要寬，甚至比F1的摩納哥賽道還要寬，應該很適合拿來用作表演。

年僅24歲的角田裕毅開玩笑地說：「台灣的駕駛似乎都把自己當成F1來開，在路上常會超車，不過台灣的超速照相機很多，我不希望自己收到太多罰單。」

今天角田裕毅用來展演的賽車，是已經退休的名將維泰爾（Sebastian Vettel）在2012拿下年度冠軍的座駕RB8，擁有出色的V8引擎以及驚人的音浪。

角田裕毅透露，自己現在開的F1是V6引擎，不論是震動或者馬力、音浪，都和V8不能相比，「所以我很期待坐上這台車感受一下，當然，昨天晚上也都連夜針對車輛的性能進行微調。」

至於展演活動中的「燒胎甜甜圈」技能，角田裕毅也笑著表示，其實F1車手平常並不會特別做燒胎訓練，因為平常用不到；不過比賽中若車子快要衝出賽道時，可以運用類似技巧把車子拉回來。