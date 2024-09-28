賽車／亞洲唯一！紅牛車隊今台中封街展演 3萬賽車迷一早報到

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天台中封街登場，3萬張門票開賣即秒殺。今天中午將日本籍現役賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）展演燒胎秀、甜甜圈式的繞圈，讓國人感受賽車的速度與聲浪魅力，一早天氣晴朗，就吸引賽車迷到場。台中市政府提醒，會場無人機全面管制，無人機一升空，就重罰30萬元。

紅牛賽車展演首度在台灣登場，今天中午12時到下午2時演出；市政路快車道雙向各3車道車隊演出，總共封路2.2公里，其中1.1公里惠文到朝富路段為演出場地，車道與觀眾區中間有1.25公尺高的圍欄，兩側規畫藍區觀眾區寬約3.5公尺，以及黃區路寬約3公尺，為緊急通道。市府在各重要路口布置50間流動廁所及3處哺集乳室提供使用，另因應高溫，有六處救護站。

紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影