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賽車／亞洲唯一！紅牛車隊今台中封街展演 3萬賽車迷一早報到

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影

2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊展演，今天台中封街登場，3萬張門票開賣即秒殺。今天中午將日本籍現役賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）展演燒胎秀、甜甜圈式的繞圈，讓國人感受賽車的速度與聲浪魅力，一早天氣晴朗，就吸引賽車迷到場。台中市政府提醒，會場無人機全面管制，無人機一升空，就重罰30萬元。

紅牛賽車展演首度在台灣登場，今天中午12時到下午2時演出；市政路快車道雙向各3車道車隊演出，總共封路2.2公里，其中1.1公里惠文到朝富路段為演出場地，車道與觀眾區中間有1.25公尺高的圍欄，兩側規畫藍區觀眾區寬約3.5公尺，以及黃區路寬約3公尺，為緊急通道。市府在各重要路口布置50間流動廁所及3處哺集乳室提供使用，另因應高溫，有六處救護站。

紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影

台中市政府說明，這次展演的安全防護嚴格程度是台中歷年之最，會場高度管制，無人機升空，就重罰30萬元，今天比照2023世界棒球經典賽模式，動用警力1500人也是有史以來最多，台中市5個警分局，由各分局長擔任分區指揮官，並規畫保一總隊反恐維安特勤隊駕駛G2輪式裝甲車（1車8人）、及刑事警察局防爆車（1車2人）進駐支援，提升會場維安等級。

紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影
紅牛車隊展演今天台中封街登場，今天一早就吸引賽車迷報到。記者趙容萱／攝影

棒球 經典賽

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