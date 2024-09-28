足球／台灣男足U20亞洲盃資格賽輸烏茲別克 確定無緣晉級

中央社／ 台北27日電

亞足聯U20亞洲盃資格賽，台灣男足今天雖然靠著高冠宇起腳破門，但最後還是以1比3不敵衛冕軍烏茲別克，不僅苦吞3連敗，同時確定無緣晉級。

U20亞洲盃資格賽共有45支球隊參賽，分為10組，取各組第1名和5支戰績最好的第2名晉級，台灣隊與衛冕軍烏茲別克同在B組，其餘對手還有巴林、柬埔寨及尼泊爾。而B組所有賽事皆在輔大足球場舉行，台灣隊期盼發揮主場優勢，藉以搶下U20亞洲盃門票。

隨著日前在分組賽相繼敗給巴林、尼泊爾，讓台灣隊的晉級之路渺茫，總教練黃正宗坦言，接連吞敗導致球員間的氣氛比較低迷，因此首要任務是重新建立球員信心，發揮出主場優勢，並利用休兵日針對防守部分重新調整。

今天挑戰衛冕軍烏茲別克，台灣隊再度變更先發名單，中場改由林靖哲先發，搭配前鋒楊朝景、陳冠霖，雖然上半場先陷入0比1落後，不過高冠宇把握住傷停補時的角球機會，幫助球隊扳平戰局，可惜下半場擋不住烏茲別克的進攻，讓台灣隊最後以1比3苦吞3連敗，同時確定無緣晉級。

黃正宗賽後接受媒體聯訪時表示，有機會讓年輕球員對上西亞球隊，是相當好的磨練機會，接下來分組賽最後1戰對決柬埔寨將盡力搶勝，「球隊前2場比賽節奏處理不是很好，但今天在戰術、節奏都有調整到位。」

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