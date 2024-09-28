武術總會派隊赴汶萊參賽 已獲1金1銀2銅

中央社／ 新加坡27日專電

中華民國武術總會派隊赴汶萊參賽，目前取得1金1銀2銅。駐汶萊代表處今天表示，期待台灣隊後續競賽能獲得更多獎牌。

駐汶萊代表處下午發布新聞稿表示，中華民國武術總會派隊參加25日至29日於汶萊舉行的「2024年第9屆世界青少年武術錦標賽」，目前已取得1金1銀2銅成績。

駐汶萊代表處指出，隊員劉又慈在太極拳項目獲得4A級金牌，胡芯綾在B組女子劍術獲得銀牌，林士弘在B組男子刀術、游旻勳在B組男子南拳各獲得銅牌一面。

「2024年第9屆世界青少年武術錦標賽」今年在汶萊舉行，主辦方共邀請50個國家教練及選手約700人參加，共有武術套路及散打2大項，其中套路包括對練、南拳、太極、刀術、槍術及棍術等比賽項目。

駐汶萊代表處表示，台灣隊明天分別有男、女子太極劍選手陳兆翔、劉又慈參賽，胡芯綾參加女子槍術，男子南棍則有楊又瑜、游旻勳等參賽，女子南棍則有蔡苡玹，另有男子棍術林健豐、林士弘等參賽，期望能獲得更多的獎牌。

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