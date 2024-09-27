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排球／以亞運奪牌為目標 國家隊集訓明年2月啟動 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國排球協會理事長龔建榮（左）與秘書長黃國光（右）出席亞排聯會員大會。圖／中華排協提供
中華民國排球協會理事長龔建榮（左）與秘書長黃國光（右）出席亞排聯會員大會。圖／中華排協提供

今年中華排球協會派出男排和女排隊伍參加了9場國際賽事，儘管比賽成績未如預期，而排球協會也已經對今年度的國際賽事進行檢討，並針對未來進行選訓策略的重新調整，以名古屋亞運奪牌為最終目標。  

預計在明年2月開始，中華排協將啟動室內男子和女子國家隊的集訓，為明年的國際賽事和世大運做準備，中華隊的集訓教練和選手名單預計於近日在體育署核備後公告。

今年8月底，亞洲排球聯合會完成改選，中華排協秘書長黃國光當選為亞排聯理事，預計未來我國將有委員加入各項委員會，為因應國際情勢與發展，中華排協將積極遴選優秀裁判和教練，與亞洲各國進行交流，已派遣7位教練取得國際教練資格，年底也將派遣兩位國際裁判前往中國排球超級聯賽執法與研習。

明年度中華排協將在桃園舉辦亞洲沙灘排球賽事，預計於8月舉辦；7月則將舉辦室內排球邀請賽或俱樂部賽事，這兩場賽事入有機會邀請大洋洲地區或更多亞排聯所屬區域的隊伍參賽。

至於國內企業排球聯賽將於10月開賽，聯賽預計進行17周的例行賽，總冠軍賽則定於明年3月22日至24日舉行。此外，四大盃賽永信盃、華宗盃、媽祖盃、和家盃，以及攸關國手選拔的中華盃和莒光盃，都將依照年度行事曆舉辦。

自去年11月幹事部改組後，中華民國排球協會在理事長龔建榮及秘書長黃國光的領導下，感謝各界的支持與關心，協會團隊勤奮工作，各項排球業務均按年度行事曆如期推展，由於業務繁多，排球協會歡迎對排球有熱情的夥伴加入，共同推動排球運動。

中華隊 排球 體育署

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