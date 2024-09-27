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足球／U20亞洲盃資格賽 中華男足1:3不敵強敵烏茲別克

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高冠宇（左2）在上半場傷停補時階段為中華隊踢進一球。圖／中華足協提供
高冠宇（左2）在上半場傷停補時階段為中華隊踢進一球。圖／中華足協提供

在輔大足球場進行的男足U20亞洲盃資格賽，中華隊今天迎戰衛冕軍烏茲別克，儘管要晉級會內賽希望已經相當渺茫，但中華男足今天仍是與烏茲別克一路拚鬥，包括在上半場傷停補時由高冠宇進球，也是烏茲別克在此次賽事的首顆失球，但最終中華隊仍是以1：3不敵烏茲別克，苦吞3連敗。

U20亞洲盃資格賽B組賽事在輔大足球場舉行，中華隊這次與衛冕軍烏茲別克、巴林、緬甸、尼泊爾分在同組，除了分組第一名能夠直接晉級會內賽外，10個分組中的5個分組第二名將擇優晉級，不過中華隊在日前不敵巴林與尼泊爾後，幾乎已無緣晉級。

不過今天面對實力堅強的衛冕軍烏茲別克，中華隊雖然在開賽第24分鐘就遭到對手頭錘破門，但上半場傷停補時階段，中華隊林靖哲角球開出後迫使烏茲別克門將出擊，在球被擋出後，高冠宇於門前補進一腳進球，幫助中華隊扳平，也是烏茲別克在本屆賽事的第一顆失球。

下半場烏茲別克攻勢再起，第58分鐘、第77分鐘哈魯拉耶夫（Ravshan Khayrullaev）兩度破門、梅開二度，幫助烏茲別克超前，最終中華隊也以1：3敗下陣來，苦吞分組賽3連敗，確定無緣會內賽。

中華隊

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