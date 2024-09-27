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射箭／亞洲青年青少年錦標賽 林鴻道力邀感受台灣熱情

中央社／ 台北27日電
中華民國射箭協會理事長林鴻道（右）27日出席亞洲青年/青少年射箭錦標賽歡迎晚會，與國際射箭總會副會長韓奎炯（左）互相交換紀念品。中央社
中華民國射箭協會理事長林鴻道（右）27日出席亞洲青年/青少年射箭錦標賽歡迎晚會，與國際射箭總會副會長韓奎炯（左）互相交換紀念品。中央社

首度舉辦的亞洲青年/青少年射箭錦標賽將於明天起在台北田徑場開戰，今天的賽前晚宴上，射箭協會理事長林鴻道表示，希望所有參賽的選手、教練，都能感受台灣的熱情。

首度舉辦的亞洲青年/青少年射箭錦標賽，共有來自19個國家、232名選手參賽，包括孟加拉、香港、印尼、印度、伊朗、伊拉克、哈薩克、韓國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、蒙古、菲律賓、卡達、新加坡、泰國、塔吉克、阿拉伯聯合大公國、越南以及地主台灣。

林鴻道在致詞時表示，這場比賽有這麼多人來台灣參賽，就可以看得出來亞洲的射箭在世界上蓬勃的發展，在座很多朋友曾經來過台灣，也有很多第一次來台灣，希望藉由這次機會多瞭解台灣、看看台灣，深入體驗台灣的人情、美食。

體育署長鄭世忠在受訪時表示，射箭一直是台灣致力發展的運動項目，這幾年也歸功於中華民國射箭協會的積極申辦，從2022年起陸續在台灣辦理世界室內射箭系列賽、亞洲盃射箭賽等大型國際賽事，提供喜愛射箭運動的選手彼此切磋琢磨的機會。

鄭世忠提到，2024亞洲青年/青少年射箭錦標賽是亞洲地區首屆專屬青年及青少年的射箭錦標賽賽事就在台灣舉辦，更顯意義非凡。

鄭世忠也對國際射箭總會副會長韓奎炯提到，台灣政府正在積極籌備體育暨運動發展部，未來在總統賴清德大力支持下，一定會也全力支持國際賽事在台灣舉辦。

林鴻道 田徑 體育署

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