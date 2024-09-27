澳門羽賽／林湘緹、邱品蒨雙雙晉級 6組台將登4強舞台

BWF超級300的澳門羽球公開賽，我國女單好手林湘緹、邱品蒨今天在8強賽分別擊敗中國大陸選手鄔洛愉、日本選手郡司莉子，雙雙挺進到4強賽，包括兩人在內，明天我國選手將有6組人馬將登場爭奪決賽門票。

已經連續4年未舉辦的澳門公開賽，今年復辦後賽事總獎金21萬美元，我國有多組人馬參與此站賽事，其中今天的8強賽就有11組台灣選手登場，其中在女單賽事更是連傳捷報。

其中世界排名第38名的邱品蒨，在8強賽對上世界排名第52名的郡司莉子，上演雙方生涯的第3度對決，在兩局賽事中邱品蒨都在開局短暫落後的情況下最終勝出，以21：18、21：12直落二勝出，率先搶下4張賽門票，也是個人繼台北羽球公開賽後，再度闖進到超級300賽的4強。

至於世界排名第49名的林湘緹，則是在8強賽迎戰從資格賽闖入的鄔洛愉，雙方在過去不曾有過交手紀錄的情況下，第一局就打得難分難解，但林湘緹在首局以23：21拿下後，第二局則是乘勝追擊，最終以21：12勝出，今年繼超級500的南韓公開賽闖進到4強後，生涯首度闖進到超級300賽的4強戰。

明天將在4強賽登場的還包括我國巴黎奧運混雙好手葉宏蔚與新搭檔詹又蓁，兩人今天8強賽以23：21、21：18擊敗大陸組合程星／張馳，而詹又蓁隨後又在女雙8強賽與楊筑云搭檔，苦戰3局後擊敗日本川添麻依子／小西春七，單日收下2勝。

至於女雙謝沛珊／洪恩慈則是在台灣內戰中以21：17、21：19擊退林筱閔／汪郁喬，男雙李芳至／李芳任則是擊敗馬來西亞組合闖進到4強賽。