快訊

最軟一塊？廠商去庫存員工遭殃 非經常性薪資14年來最大衰退

獨／震撼業界！華碩總裁曾鏘聲11月退休 施崇棠內部信曝光

獨／不只ISS！這間重量級外資機構報告出爐 力挺「新新併」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳門羽賽／林湘緹、邱品蒨雙雙晉級 6組台將登4強舞台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國女將邱品蒨。 聯合報系資料照
我國女將邱品蒨。 聯合報系資料照

BWF超級300的澳門羽球公開賽，我國女單好手林湘緹、邱品蒨今天在8強賽分別擊敗中國大陸選手鄔洛愉、日本選手郡司莉子，雙雙挺進到4強賽，包括兩人在內，明天我國選手將有6組人馬將登場爭奪決賽門票。

已經連續4年未舉辦的澳門公開賽，今年復辦後賽事總獎金21萬美元，我國有多組人馬參與此站賽事，其中今天的8強賽就有11組台灣選手登場，其中在女單賽事更是連傳捷報。

其中世界排名第38名的邱品蒨，在8強賽對上世界排名第52名的郡司莉子，上演雙方生涯的第3度對決，在兩局賽事中邱品蒨都在開局短暫落後的情況下最終勝出，以21：18、21：12直落二勝出，率先搶下4張賽門票，也是個人繼台北羽球公開賽後，再度闖進到超級300賽的4強。

至於世界排名第49名的林湘緹，則是在8強賽迎戰從資格賽闖入的鄔洛愉，雙方在過去不曾有過交手紀錄的情況下，第一局就打得難分難解，但林湘緹在首局以23：21拿下後，第二局則是乘勝追擊，最終以21：12勝出，今年繼超級500的南韓公開賽闖進到4強後，生涯首度闖進到超級300賽的4強戰。

明天將在4強賽登場的還包括我國巴黎奧運混雙好手葉宏蔚與新搭檔詹又蓁，兩人今天8強賽以23：21、21：18擊敗大陸組合程星／張馳，而詹又蓁隨後又在女雙8強賽與楊筑云搭檔，苦戰3局後擊敗日本川添麻依子／小西春七，單日收下2勝。  

至於女雙謝沛珊／洪恩慈則是在台灣內戰中以21：17、21：19擊退林筱閔／汪郁喬，男雙李芳至／李芳任則是擊敗馬來西亞組合闖進到4強賽。

羽球 葉宏蔚

延伸閱讀

澳門羽賽／葉宏蔚改搭學妹詹又蓁擦出新火花 混雙晉4強

澳門羽賽／邱品蒨勝自家人梁庭瑜晉女單8強 世界排名有望攀升

澳門羽賽／又是「內戰」落敗 王齊麟混雙換搭檔仍沒開胡

澳門羽賽／與王齊麟混雙分頭出擊 邱相榤首搭李芷蓁晉16強

相關新聞

射擊／田家榛25公尺手槍逆轉奪銀 吳佳穎2金1銅作收

2024台北國際射擊大獎賽進入倒數第3天賽程，我國巴黎奧運國手田家榛、吳佳穎今天攜手在女子25公尺手槍挺進到決賽，其中決...

體育署運動賽事宣導推廣成果 擊劍好手李讓獲「身手矯劍獎」

教育部體育署運動賽事宣導推廣成果記者會於27日舉行。 這次執行成果記者會以頒獎典禮的形式，希望能給選手們肯定，每一個獎項也象徵著運動的核心價值，以溫馨趣味的角度發掘整年賽事中值得記憶的時刻，特別選出

澳門羽賽／林湘緹、邱品蒨雙雙晉級 6組台將登4強舞台

BWF超級300的澳門羽球公開賽，我國女單好手林湘緹、邱品蒨今天在8強賽分別擊敗中國大陸選手鄔洛愉、日本選手郡司莉子，雙...

體育署推動基層賽事轉播有成 增加選手能見度

教育部體育署為提升國內體育運動賽事能見度，從106年就積極推動賽事錄影轉播，而去年8月至今年9月止，已經完成35場、超過...

澳門羽賽／葉宏蔚改搭學妹詹又蓁擦出新火花 混雙晉4強

台灣羽球混雙新組合葉宏蔚、詹又蓁今天在超級300的澳門羽球公開賽8強，以23比21、21比18擊敗大會第6種子、中國組合...

射擊／登世界第1後首戰 李孟遠台北大獎賽前3輪居領先

在本周登上國際射擊運動總會世界排名第1名的我國定向飛靶好手李孟遠，今天以地主身份在2024台北國際射擊大獎賽登場，儘管在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。