體育署推動基層賽事轉播有成 增加選手能見度

教育部體育署為提升國內體育運動賽事能見度，從106年就積極推動賽事錄影轉播，而去年8月至今年9月止，已經完成35場、超過140小時的國內賽事轉播，增加基層選手的曝光度。

體育署副署長洪志昌在致詞時表示，為了推動台灣基層的體育賽事，體育署從106年就開始透過招標計畫，讓基層賽事的轉播更為普遍，希望讓更多人可以欣賞到基層運動感人的一面。

洪志昌指出，從去年8月到今年9月，除了有35場的賽事轉播外，包括FB、IG、Youtube等社群平台也有超過90場的直播；另外也製作了30則相關報導，包括賽事歷史、選手背景故事、企業贊助、運動觀光等，都讓民眾透過欣賞基層賽事更瞭解台灣。

透過體育署的「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，也讓更多短時間內無法出國參賽的基層體育運動選手被外界看見。

景美聯合C隊女子拔河隊成員之一的黃俞安在受訪時就透露，「有一次去吃飯的時候，隔壁的叔叔就問我是不是拔河隊的，我一開始以為是因為我身材像，對方才這樣猜測，沒想到對方接著說是不是景美聯合C隊的，我才發覺，原來靠著轉播可以讓這麼多人知道這項運動。」