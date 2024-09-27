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澳門羽賽／葉宏蔚改搭學妹詹又蓁擦出新火花 混雙晉4強

中央社／ 台北27日電
葉宏蔚（圖）與李佳馨拆夥，改搭詹又蓁征戰混雙，澳門羽賽闖進四強。 聯合報系資料照
葉宏蔚（圖）與李佳馨拆夥，改搭詹又蓁征戰混雙，澳門羽賽闖進四強。 聯合報系資料照

台灣羽球混雙新組合葉宏蔚、詹又蓁今天在超級300的澳門羽球公開賽8強，以23比21、21比18擊敗大會第6種子、中國組合程星、張馳，闖進最終4強。

葉宏蔚和「學姐」李佳馨從2022年開始搭檔混雙，2人也搶下巴黎奧運參賽門票，只可惜沒能從小組賽晉級。奧運結束後，2人拆夥，葉宏蔚搭檔中租球團新秀詹又蓁（Nicole Gonzales CHAN）參加2場國際賽，分別在日本公開賽止步16強、韓國公開賽止步8強。

這場世界羽球聯盟（BWF）超級300的澳門羽球公開賽，葉宏蔚和詹又蓁首輪就超強運，在第2局領先時新加坡對手棄賽，16強再擊敗自家人邱相榤、李芷蓁，今天8強對決中國的程星、張馳，則陷入苦戰。

首局葉宏蔚、詹又蓁開賽一路落後，不過在16比18連得4分反而率先取得局末點，只可惜又被對手追平，幸好台灣組合穩住陣腳，靠著葉宏蔚多次後場犀利的攻勢取分，先以23比21收下。

第2局雙方打來依舊膠著，在經歷13次平手後，葉宏蔚和詹又蓁在17比18落後時一口氣連得4分，順利逆轉戰局，也如願直落2晉級8強。

葉宏蔚在接受中央社記者訪問時表示，這次的比賽用球打起來速度比較慢，「對我們來說比較沒有壓力，可以把節奏放慢一點，和學妹的磨合還有很大的進步空間，現在就是一場一場慢慢來」。

葉宏蔚透露，和學妹搭檔跟之前和學姐搭檔有很大的不同，自己心態上需要調整，「跟又蓁打球，基本上就是要直接下指令給她，比較無法討論，這個新的角色，我也還在適應當中」。

葉宏蔚表示，這場比賽，原本想目標設定在8強，現在闖進4強已經很滿意，接下來的比賽，希望能放手去打，享受比賽就好。

李佳馨 羽球 葉宏蔚

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