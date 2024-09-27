射擊／登世界第1後首戰 李孟遠台北大獎賽前3輪居領先

在本周登上國際射擊運動總會世界排名第1名的我國定向飛靶好手李孟遠，今天以地主身份在2024台北國際射擊大獎賽登場，儘管在資格賽首輪表現一度出現起伏，但在前3輪射完後仍是以71分暫居第1名，明天除了將力拚決賽門票，也要以地主身份將獎牌留下。

今年巴黎奧運在男子定向飛靶射下銅牌，同時也是我國史上首面奧運射擊獎牌的李孟遠，在日前希臘大獎賽射出第4名返國後，接獲國際射擊總會世界排名升上第1名的好消息，再度為我國射擊創下新猷。

而登上世界第1後的首戰，李孟遠就以地主身份在首度舉辦的台北大獎賽中登場，在今天舉行的男子定向飛靶資格賽前3輪賽事中，儘管李孟遠在首輪的25個泥盤中僅命中22個，一度暫居中段班，不過第二、三輪他表現逐步回穩，分別命中滿靶的25個泥盤與24個泥盤，前3輪射完以命中71個泥盤暫居領先，至於第二名的則為澳洲選手艾弗林漢（Matthew James Everingham），以1分之差緊追在後。

明天男子定向飛靶將舉行後兩輪賽事後，取前6名晉級到決賽階段，除了李孟遠外，我國選手邱泓輔也以66分暫居第5名，同樣有機會爭取決賽門票。