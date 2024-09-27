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射擊／田家榛25公尺手槍逆轉奪銀 吳佳穎2金1銅作收

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
田家榛（左）、吳佳穎（右）在女子25公尺手槍完成銀包銅。記者劉肇育／攝影
田家榛（左）、吳佳穎（右）在女子25公尺手槍完成銀包銅。記者劉肇育／攝影

2024台北國際射擊大獎賽進入倒數第3天賽程，我國巴黎奧運國手田家榛吳佳穎今天攜手在女子25公尺手槍挺進到決賽，其中決賽階段一度墊底的田家榛，最終一路狂追奪下銀牌，至於吳佳穎則是以銅牌成績作收，本屆賽事個人進帳2金、1銅。

今年巴黎奧運在女子25公尺手槍以第16名和31名作收的田家榛與吳佳穎，本周改以地主身分在台北大獎賽登場，其中吳佳穎在日前登場的女子10公尺空氣手槍賽事中已奪下個人賽與團體賽雙金。

而昨天登場的女子25公尺手槍慢射，吳佳穎與田家榛就以同分暫居第2、3名，今天登場的快射，兩人再度射出同分，最終總分都為582分，在比較「內10環」成績後，由田家榛以582分-21x排名預賽第1名晉級，吳佳穎則是以582分-19x排名第2名，加上陳俞如也射出568分排名第8名，3人攜手挺進到決賽。

決賽階段，陳俞如一度取得領先，至於吳佳穎則是一路緊追在後，田家榛則是因為開賽慢熱問題一度暫居第8名，不過隨著比賽進行，田家榛熱機完成後成績急起直追，迎頭趕上領先的吳佳穎與新加坡選手鄭琇鴻，三人在前40發打完後一度同分，最終田家榛與吳佳穎就以銀包銅成績作收，鄭琇鴻則是收下金牌。

奧運後首度出賽的田家榛表示，在從巴黎返國後，過去一段時間都在家陪伴家人，尤其是剛升上小學1年級的女兒，談到生涯首場大獎賽就拿下銀牌，她則說：「今天決賽一開始還沒進入狀態，但我本來就比較慢熱，但後來就慢慢調整回來。」

在這次大獎賽結束後，田家榛也將等待國訓中心專任教練放榜結果，如果能順利上榜，將前往國訓上課以及實習3個月，她也開玩笑說：「這段時間陪女兒的時間有點太多了，不用回家多好。」

至於吳佳穎雖然在決賽開高走低，最終以銅牌成績作收，但這次台北大獎賽個人收下2金、1銅，也讓她表示感到滿意，而接下來她也將等到明年3月的世界盃才會再重返國際賽舞台。

吳佳穎 田家榛

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