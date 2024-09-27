羽球／「用手幫男球員洗內褲」球后安洗瑩遭霸凌內幕曝光

南韓羽球一姊安洗瑩巴黎奧運女單摘金後，宣布退出國家隊，指控南韓羽協多項陋習。當時有媒體報導稱她在國家隊內被霸凌，最近有報導指出，安洗瑩有時甚至要幫年長男球員「用手洗內褲」。

安洗瑩國中時就入選國家隊，是隊上最年輕球員，由於南韓有深厚前後輩文化，年輕球員不只要幫前輩洗衣服，還要做許多雜事，因此可能影響到訓練。

據南韓媒體報導，國會調查指出，安洗瑩不只要幫教練和前輩做雜事，還被語言和肢體暴力，更過分的是，她曾被要求幫年長男選手洗內褲。

除了霸凌事件外，南韓羽協官員也涉嫌與贊助商勾結，強迫選手選擇贊助商，即使球員腳底磨出超大水泡，也沒有任何關心。

這篇報導再次引起軒然大波，讓韓國羽球協會會長金澤圭、教練金學均等領導層開記者會向選手致歉。