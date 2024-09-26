運動賽事受贈單位開放申請 體育署籲踴躍報名

教育部體育署副署長洪志昌表示，114年「營利事業捐贈職業或業餘運動與重點運動賽事專戶」的受贈單位即日起開放申請，歡迎符合資格的單位踴躍參加。

為健全運動產業發展核心的職業運動發展，並推動相關業餘運動加速職業化進程，以及發展重點運動賽事，營利事業可夠過教育部設置的專戶，捐贈給賽事主辦單位，最多可享有捐贈金額150%列為當年費用的租稅優惠。

洪志昌在接受中央社訪問時表示，114年的受贈單位申請已經開始，一直到10月31日截止，賽事主辦單位可至體育署「體育運動贊助媒合平台」線上申請，審核結果會在年底前公告。

洪志昌強調，自從111年首度實施上路以來，企業捐贈的金額都有大幅增加，「可見台灣的體育發展越來越健全，也有更多企業在租稅優惠的誘因下，願意投入資金。」

根據體育署資料顯示，111年總捐贈金額達新台幣2.8億元，去年10億元，今年到9月15日截止共8.5億元；受惠賽事遍布棒球、籃球、足球、壘球、射箭、電競等。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君指出，體育署即日起開放受贈單位申請，並會在10月4日舉辦線上說明會，審核資格完畢後，將於12月底前公告合格的受贈單位。

劉姿君指出，有意願贊助的營利事業，可從明年起提書申請，同樣會先經由體育署審核相關條件，通過後就可以完成捐贈。