射擊／奧運銅牌加世界第1雙光環 李孟遠明扛壓力登場

2024年台北國際射擊大獎賽明天將在桃園公西靶場進行男女定向飛靶資格賽，中華隊由巴黎奧運銅牌李孟遠領軍，共有9名男女選手參賽，年齡最小的宋云嘉只有16歲，目前就讀新北林口高中。

李孟遠在2010年廣州亞運以16歲成為中華隊最年輕選手，但直到今年才首度取得奧運資格，出賽之前不是重點奪牌選手，並沒有受到太多關切，沒想到他締造歷史，成為中華隊第1位在奧運拿下射擊獎牌的選手，一戰成名，李孟遠返台後邀約活動與媒體專訪變多，也讓他的生活發生變化。

頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，是否會感受更大的壓力，李孟遠說：「從訓練到比賽都會有影響，只能把自己歸零，每場比賽都重新再來。」只是知易行難，道理大家都懂，李孟遠說：「實際要做到不容易。」

對於外界的邀約或採訪，李孟遠認為這些都是正面的，對射擊運動發展也有幫助，只是現在走在路上偶爾會被要求簽名或合照，在訓練場或賽場，對手也會特別關注。李孟遠說：「這些都是必然的，只是我還在學著找到平衡點。」

上周在希臘舉行的大獎賽，這是李孟遠奧運之後第1項國際大賽，他已感受前所未有的壓力，最後以第4名收場，沒想到返台之後，ISSF（國際射擊運動總會）日前公佈定向飛靶最新世界排名，李孟遠取代今年拿下第4面奧運金牌，也是他的偶像美國名將漢考克（Vincent Hancock），從第5一舉躍升第1。

「他（漢考克）的成績在那，大家不得不尊敬他，我一直把他當成學習的目標。」李孟遠不諱言，過去在國際賽遇到漢考克或其餘世界頂尖選手，難免會心生畏懼，但去年下半年開始，他在國際賽的成績幾乎都前幾名，想法已有不同，「以前只是想接近他，今年開始想要超越他。」

台北國際大獎賽是台灣第1次舉辦世界等級的射擊比賽，也是李孟遠首度以世界第1出賽，他笑說：「會有不能打太差的壓力，希望能把獎牌留在台灣。」這兩天他都到公西靶場練習，自認狀況已調整到7、8成，資格賽不會給自己太大壓力，目標設定120至121分（資格賽進行2天，第1天打3輪，第2天2輪，每輪25盤，共125分），先晉級6強決賽再力拚獎牌。