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114年營利事業捐贈運動業與賽事啟動 去年受贈近10億元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
114年營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶，即日起啟動線上受贈作業。記者劉肇育／攝影
114年營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶，即日起啟動線上受贈作業。記者劉肇育／攝影

為健全運動產業發展核心的職業運動發展，並推動相關業餘運動（企業聯賽）加速職業化進程及發展重點運動賽事，營利事業可透過教育部設置的專戶，捐贈給職業或業餘運動業及重點運動賽事之主辦單位，最多享有捐贈金額150％列為當年度費用的租稅優惠，114年度受贈申請作業已啟動，即日起至今年10月31日止，開放受理線上申請，歡迎符合資格的受贈單位於期限內提出申請，審查結果預計於12月底公告。

體育署指出，前述專戶去年接受捐贈金額近10億元，共有34家受贈對象受惠，遍及棒球籃球、足球、壘球、射箭、電競等運動項目，其中過去兩年又以棒球運動獲贈最多；113年邁入第3年執行，截至113年9月15日止，計有117筆實際捐贈款項，總計收受捐贈金額已逾8.5億元，113年度將持續受理捐贈至年底。

體育署表示，為增強行政效能及節能減碳，114年度的受贈申請將全面採線上方式辦理，近日將公告受理申請至10月31日止，職業或業餘運動業與重點運動賽事主辦單位可至體育署「體育運動贊助媒合平台」（https://sponsor.sa.gov.tw/Home）辦理線上申請作業。

另為讓申請單位熟悉線上申請作業辦理流程，體育署於113年10月4日上午10時舉辦「體育運動贊助媒合平台─職業或業餘運動業與重點運動賽事主辦單位申請作業線上說明會」（會議連結：https://reurl.cc/93nlZv），歡迎各受贈申請單位踴躍參加，了解線上申請相關細節。

體育署表示，運動產業的發展有賴各界持續響應支持，企業捐贈體育運動除可享有稅賦優惠外，更進一步也可實現企業社會責任，讓政府、民間及受贈方達到三贏，共創運動產業美好願景。

棒球 籃球 體育署

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