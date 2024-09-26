2025雙北世壯運獎牌 台北101與野柳女王頭融入其中

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜下午出席2025雙北世壯運主視覺系統暨獎牌設計公開發表記者會，主視覺緊扣「運動無界，人生無限」的賽會主標語，將「雙城、永續、科技、團結、普及」五大特色視覺化，呈現多元繽紛樣貌，獎牌設計則別具巧思，將雙北代表性地景台北101及新北野柳女王頭以浮雕方式融入其中，展現亞洲首場世壯運在地景觀特色，讓每位得牌選手都獲得最深刻的世壯運體驗。

蔣萬安致詞表示，永續發展是世界共同關注議題，2025雙北世壯運以成為永續議題領導者為目標，因此致力採用環保材質及工法製作頒獎物品，如獎牌織帶由咖啡渣及回收的運動服纖維混合再製而成，實踐了運動賽會與環境友善結合的可能性。在設計上，獎牌織帶結合賽會主視覺設計，以藍紫色動感線條造型，搭配簡約的賽會識別標誌，時髦又兼具造型。獎牌中蝶翼造型與賽會標誌相呼應，象徵兩個城市共同展現熱情與活力。

侯友宜指出，主視覺是一場賽會能否深植人心的關鍵，用系統化、模組化的方式，延伸應用在場館佈置、賽會文件、官網模組，展現賽會精神、理念及價值，增強大家對賽會的整體印象。侯友宜強調，這次賽會由新北市、台北市共同主辦，因此在獎牌設計上，融合2大城市意象，野柳女王頭與台北101，再搭配放射式線條，代表著壯年選手的熱情四射，體現出2025雙北世壯運終身運動、運動交流的賽會精神。

賽會獎牌設計總監江彥良為設計「世界壯年運動會」獎牌及頒獎台，實地多次考察台北101及野柳女王頭，以獨特角度製作最具雙北特色的獎牌，且以浮雕呈現使獎牌呈現更多層次美感。