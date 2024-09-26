澳門羽賽／邱品蒨勝自家人梁庭瑜晉女單8強 世界排名有望攀升

台灣羽球女單好手邱品蒨今天在超級300的澳門羽球公開賽16強，以24比22、21比12擊敗自家人梁庭瑜，如願挺進最終8強，世界排名有望攀升。

現年25歲的邱品蒨是台電羽球隊的成員之一，她從今年初的世界排名第66名，一路爬升到現在的38名，闖進澳門羽球公開賽8強後，有機會世界排名再創個人新高。

邱品蒨今天對上台灣球員梁庭瑜，首局雙方打得膠著，共出現15次平手，邱品蒨在21比22落後時，一口氣連得3分驚險收下首局勝利。

第2局邱品蒨終於找回手感和節奏，在雙方6比6平手時，一波9比2攻勢拉開差距，過程中她多次主動進攻、打得強勢，讓梁庭瑜難以招架，如願直落2過關。

這次也隨隊出征的台電羽球隊教練陳詩盈，在接受中央社記者訪問時表示，每次打到自己人總是會比較難，「加上首局處於逆風，對品蒨來說控球發揮的沒這麼好，所以手上失誤比較多。」

陳詩盈透露，邱品蒨在今年3月的中國大師賽拿到亞軍後，對她的信心有很大的幫助，隨後在技術上也進步不少，「再來9月的台北公開賽，她在8強擊敗原本覺得不會贏的日本選手仁平菜月，更讓她整體水準都提升不少。」

陳詩盈分析，自從打完台北羽球公開賽後，邱品蒨對於自己在場上要做什麼、連接的下一拍要幹嘛都變得非常清楚，「不但心態變好，腦子裡也是有想法去打比賽，成績才會變得穩定。」

邱品蒨則透露，自己最希望世界排名能穩定在前32名，這樣才有機會在明年參加心中最希望的大賽-全英羽球公開賽。