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射擊／吳佳穎拚大獎賽第3金 25公尺手槍資格賽暫居第2

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳佳穎在女子25公尺手槍慢射暫居第2名。圖／中華民國射擊協會提供
吳佳穎在女子25公尺手槍慢射暫居第2名。圖／中華民國射擊協會提供

2024年台北國際射擊大獎賽今天進行女子25公尺手槍資格賽，中華隊兩名巴黎奧運國手吳佳穎田家榛同樣打出289分，比較「內10環」成績後，吳佳穎暫居第2，至於新加坡世界盃團體金牌女將鄭琇憶表現突出，以291分暫居第1。

25公尺手槍資格賽分2階段，每階段進行6組，每組5發，2階段合計60發，今天第1階段為「慢射」，明天第2階段為「快射」。

其中在賽程首日已經拿下2面金牌的「證件妹」吳佳穎，今天25公尺手槍資格賽前2組一直維持在前3名，但第3組失常，其中1發只射出7分，排名一度跌至第7，還好第5組射出滿分50分，最後1組再射出49分，排名才升上至第2。

教練郭孟熙表示，吳佳穎在奧運之後仍處於恢復調整階段，一開始還沒完全熱開來，直到最後2組才打出奧運狀態。

田家榛今天表現平穩，排名一直在3、4名之間，培訓隊年輕新秀、剛滿22歲的陳俞如以286分，暫居第6名，另一名以「RPO」取得參賽資格，但成績不列入排名的杜禕依姿第1階段射出285分，鄭琇憶是新加坡在2022、2023世界盃25公尺手槍團體金牌成員，今天前2組都射出10分，一路保持領先。

吳佳穎前天在女子10公尺空氣手槍拿下個人與團體2面金牌，25公尺手槍可望再為中華隊奪牌。郭孟熙認為，吳佳穎2個項目都有一定實力，而且距離奧運奪牌很接近，未來還是可以繼續專攻這2個項目。

中華隊 吳佳穎 田家榛

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