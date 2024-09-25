聽新聞
0:00 / 0:00
北京女網／拿下首盤卻連吞貝果 梁恩碩遭逆轉首輪止步
我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩在北京女網賽會外賽連退2名種子，勇闖本季第一站WTA巡迴賽會內賽，今天會內首輪碰世界排名53的法國帕里（Diane Parry）更先下一城，可惜瘦左膝不適影響，後兩盤一局未拿，連吞兩個「貝果」，遭對手連趕12局上演逆轉勝，無緣再闖關。
梁恩碩目前世界排名128，會外賽她先拍下最高排名曾到第5的義大利老將艾拉妮（Sara Errani），昨天再以直落2力退克羅埃西亞費特（Jana Fett），相隔近一年重返WTA巡迴賽正賽，也成北京女網賽單打唯一的台將代表。
今天碰帕里，梁恩碩把握住一下場的破發機會，單盤唯一的突破讓她以6：4先下一城，但接續梁恩碩狀態下滑，第二盤發球局全部失守，決勝盤也沒能再突破，儘管申請傷停治療處理左膝也沒能止血，後兩盤局數掛蛋，讓帕里演出4：6、6：0、6：0逆轉勝。
梁恩碩上一次在WTA巡迴賽會內賽亮相已是去年10月的首爾女網賽，北京女網賽雖首輪止步，不過本站屬於WTA 1000等級大賽，總獎金超過895萬美金，梁恩碩會內首輪止步仍可獲得10分積分和23250美金獎金，已超過本季總獎金34184美金的一半。
已經取得年終賽門票的我國「一姊」謝淑薇也將參賽，她和去年法網一起登頂的地主「金花」王欣瑜再合體，不過首輪就抽到「籤王」頭號種子，要迎戰去年美網冠軍組合加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）；另兩名台將詹皓晴和吳芳嫺首輪就碰頭，「內戰」勝家將挺進16強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言