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澳門羽賽／又是「內戰」落敗 王齊麟混雙換搭檔仍沒開胡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟(左)。 聯合報系資料照
王齊麟(左)。 聯合報系資料照

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例2連霸的王齊麟，奧運後重拾混雙，和搭檔從許尹鏸換成林芝昀，勝場仍沒開張，混雙新組合今天在澳門公開賽首輪的「內戰」3局敗給陳政寬／許尹鏸，本周男雙和混雙都「一輪遊」。

王齊麟和李洋的奧運雙金「麟洋配」要到年底年終賽才會再合體，王齊麟男雙改搭左手持拍的邱相榤，但澳門公開賽首輪就抽到自家人李芳任／李芳至雙胞胎，昨天以2個19：21敗陣。

今年「重操舊業」打混雙的王齊麟，過去和李佳馨最高混雙世界排名曾在2018年6月來到第10位，兩人也在2017年台北世大運打下混雙金牌，不過王齊麟前一度混雙參賽已是2020年，當時程琪雅當年5站都是一輪遊。

相隔4年，王齊麟搭檔許尹鏸打了香港和大陸公開賽都沒能收穫勝場，BWF超級300系列的澳門公開賽換搭林芝昀，會外賽靠對手棄賽直接晉級會內賽，今天首輪就碰前搭檔許尹鏸和陳政寬，兩組台將上演3局大戰，最終陳政寬／許尹鏸靠首局瓦解王齊麟組合4個局點，以27：25、19：21、21：7帶走內戰勝利。

邱相榤本周混雙和李洋妹妹李芷蓁合拍，新組合以21：7、21：9拍下烏克蘭對手，明天將和另組自家人葉宏蔚／詹又蓁搶8強門票。

台北公開賽打進決賽的我國男單好手戚又仁，澳門賽列第3種子，可惜今天碰世界排名百大外的中國大陸戚又仁劉良先盛後衰，以24：22、18：21、17：21首輪止步。

李洋 王齊麟 邱相榤

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