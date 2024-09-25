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射擊／楊昆弼、劉宛渝聯手出擊 台北大獎賽混雙再奪金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊昆弼（左） 、劉宛渝（右）聯手留住不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供
楊昆弼（左） 、劉宛渝（右）聯手留住不定向飛靶混雙金牌。圖／中華民國射擊協會提供

巴黎奧運射擊國手楊昆弼劉宛渝，昨天分別拿下台北射擊大獎賽不定向飛靶個人賽金牌後，兩人今天聯手出擊，再度贏得混雙金牌，連同女子10公尺空氣步槍林穎欣拿下金牌，宋諭婷拿下銅牌，外加團體銀牌，中華隊今天在2024年台北國際射擊大獎賽再添2金、1銀、1銅，3天賽事已累積拿下8金。

不定向飛靶混雙比賽進行3輪，男女選手每輪各打25盤，最後合計兩人分數定勝負，楊昆弼開賽第2發就失手，隨後連續命中23盤，第1輪就射下24分高分，劉宛渝則是倒吃甘蔗，前2輪分別射下22、23分，第3輪射下25盤滿靶，最後兩人3輪總分139分摘下金牌。

楊昆弼與劉宛渝在2019年拿坡里世大運同樣在個人賽稱王封后，但隔天搭檔混雙只拿下銀牌，回憶5年前的遺憾，楊昆弼表示，比賽地點與下榻飯店距離太遠，車程1個多小時，加上都是山路，混雙比賽時體力明顯不足，這次台北大獎賽有主場優勢，至少省去舟車勞頓，兩人如願雙金到手。

2022年世界青年錦標賽金牌得主澳洲迪恩（Kiara Dean），昨天在女子個人賽拿下銀牌，今天與2018年世界青年錦標賽金牌阿吉洛（Nathan Argiro）搭檔，2人第2輪都射下24分高分，一度將落後差距縮小至2分，只是最終仍不敵劉宛渝拉尾盤，以134分拿下銀牌。

中華隊 劉宛渝 楊昆弼

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