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澳門羽賽／與王齊麟混雙分頭出擊 邱相榤首搭李芷蓁晉16強

中央社／ 台北25日電
台灣男雙好手王齊麟（左）與邱相榤（右）今天在超級300系列澳門羽球公開賽混雙分頭出擊。 圖／Badminton Photo提供
台灣男雙好手王齊麟（左）與邱相榤（右）今天在超級300系列澳門羽球公開賽混雙分頭出擊。 圖／Badminton Photo提供

台灣男雙好手王齊麟邱相榤今天在超級300系列澳門羽球公開賽混雙分頭出擊，邱相榤與李芷蓁首度合拍，以直落2拍下烏克蘭組合，晉級16強，而王齊麟改搭林芝昀，在首輪止步。

王齊麟自9月台北公開賽起，包括本週澳門公開賽在內，連4週出賽，且其中3站同時報名男雙和混雙賽事，體能面臨極大考驗。

王齊麟與邱相榤昨天在澳門公開賽男雙首輪出局後，王齊麟今天與林芝昀在混雙合體，首輪碰上自家人陳政寬與許尹鏸，其中許尹鏸還是過去2站王齊麟混雙的搭檔。

王齊麟與林芝昀首局浪費最多領先5分優勢，以25比27讓出，次局則是費了一番功夫，才以21比19扳回一城。

進入決勝局後，戰局呈現一面倒，王齊麟與林芝昀在2比2平手時，連丟8分，也讓勝負提前底定，最終以7比21落敗。

王齊麟接受中央社訪問時表示，後續不會參加混雙賽事，將專注在男雙。

「麟榤配」接下來預計跳過歐洲賽事，下一站將參加11月韓國羽球大師賽，王齊麟表示，「需要訓練了，我也該休息一下。」

雖然王齊麟提前結束澳門公開賽，但邱相榤與李芷蓁混雙傳出捷報，以21比7、21比9輕取烏克蘭組合狄托夫（Oleksii Titov）與坎特米爾（YevheniiaKantemyr），挺進16強。

王齊麟 羽球 邱相榤

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