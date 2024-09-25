騎出個性和品味 美利達推出全新客製化單車塗裝服務

隨著「你是I人還是E人？」成為當前的熱門話題，追求獨特價值、重視自我表達、注重個人化體驗的使用者文化，也逐漸的發展出來。為了創造屬於車友自己的專屬感，美利達自行車醞釀兩年的客製化車架塗裝服務，也在今年正式的推出了。

支持台灣頂尖選手，打造專屬戰駒

美利達自行車長期以來對於台灣自行車運動的支持不遺餘力，贊助多位知名選手，包括馮俊凱、黃亭茵等。他們騎乘的戰駒，便是品牌與選手精心客製化打造，不僅展現個人風格。騎乘專屬愛駒在賽場上奔馳，更能展現出他們與美利達自行車共同堅持的單車精神。

線上平台及線下驗證交車，全方位服務你的專屬愛駒

透過美利達自行車新推出的客製化平台，打造代表自己獨一無二的單車。美利達的客製化單車塗裝服務過程極其簡單，只需依照網站上的說明依序操作，選擇喜愛的顏色組合，找到最能表達自我風格的顏色。線上色彩配色模擬，再加上實體色管驗證，可確保設計與最終成品幾乎一致，O2O服務，將數位與實體無縫結合，讓消費者體驗更順暢且安心的交車服務。

就是要不同 給你無限可能

在客製化平台上，美利達自行車推出多種設計風格，包括純色系、斷色系、漸層色，以及不定期推出的“大師款”，滿足不同風格需求的車友。正如網紅哲睿 Jerry 所說：「擁有一台專屬於自己的車，很像實現夢想，騎在路上都覺得自己很特別。」他特別偏好水藍色、海洋風格的設計，並表示：「哇！與網站上模擬的完全沒有落差，美利達自行車在這點做得很用心，讓每位車友都能與眾不同。」

立刻下單，體驗前所未有的客製化服務

隨著美利達自行車官方網站的正式上線，消費者現在即可探索無限的顏色搭配可能性，並設計出屬於自己的理想單車。對於渴望打造個性化車架的車友來說，現在正是下單的最佳時機。立即動手，打造屬於自己的騎行夥伴，讓每一次出行都更加特別。

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