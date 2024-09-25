快訊

央行對房市下重手 理事透露「不出手不行」內幕、這情況可望排除

幸運兒是你嗎？買啤酒、零食發票竟爽中千萬 全聯特別獎開在「這門市」

在台大玩極限運動！外國網紅闖機廠禁地、站行駛列車車頂 台鐵喊告

騎出個性和品味 美利達推出全新客製化單車塗裝服務

聯合新聞網／ 綜合報導
透過美利達自行車新推出的客製化平台，打造代表自己獨一無二的單車。美利達提供
透過美利達自行車新推出的客製化平台，打造代表自己獨一無二的單車。美利達提供

隨著「你是I人還是E人？」成為當前的熱門話題，追求獨特價值、重視自我表達、注重個人化體驗的使用者文化，也逐漸的發展出來。為了創造屬於車友自己的專屬感，美利達自行車醞釀兩年的客製化車架塗裝服務，也在今年正式的推出了。

支持台灣頂尖選手，打造專屬戰駒

美利達自行車長期以來對於台灣自行車運動的支持不遺餘力，贊助多位知名選手，包括馮俊凱、黃亭茵等。他們騎乘的戰駒，便是品牌與選手精心客製化打造，不僅展現個人風格。騎乘專屬愛駒在賽場上奔馳，更能展現出他們與美利達自行車共同堅持的單車精神。

線上平台及線下驗證交車，全方位服務你的專屬愛駒

透過美利達自行車新推出的客製化平台，打造代表自己獨一無二的單車。美利達的客製化單車塗裝服務過程極其簡單，只需依照網站上的說明依序操作，選擇喜愛的顏色組合，找到最能表達自我風格的顏色。線上色彩配色模擬，再加上實體色管驗證，可確保設計與最終成品幾乎一致，O2O服務，將數位與實體無縫結合，讓消費者體驗更順暢且安心的交車服務。

就是要不同 給你無限可能

在客製化平台上，美利達自行車推出多種設計風格，包括純色系、斷色系、漸層色，以及不定期推出的“大師款”，滿足不同風格需求的車友。正如網紅哲睿 Jerry 所說：「擁有一台專屬於自己的車，很像實現夢想，騎在路上都覺得自己很特別。」他特別偏好水藍色、海洋風格的設計，並表示：「哇！與網站上模擬的完全沒有落差，美利達自行車在這點做得很用心，讓每位車友都能與眾不同。」

立刻下單，體驗前所未有的客製化服務

隨著美利達自行車官方網站的正式上線，消費者現在即可探索無限的顏色搭配可能性，並設計出屬於自己的理想單車。對於渴望打造個性化車架的車友來說，現在正是下單的最佳時機。立即動手，打造屬於自己的騎行夥伴，讓每一次出行都更加特別。

立即體驗客製化服務：https://lihi.cc/VPXgo

正如網紅哲睿 Jerry 所說：「擁有一台專屬於自己的車，很像實現夢想。」美利達提供
正如網紅哲睿 Jerry 所說：「擁有一台專屬於自己的車，很像實現夢想。」美利達提供

單車 消費者 自行車 都更

相關新聞

射擊／台北大獎賽林穎欣10m空氣步槍摘金 小將陳妍卉也創佳績

2024台北國際射擊大獎賽今天進行第3天賽程，上午登場的女子10公尺空氣步槍賽，我國好手林穎欣與宋諭婷攜手完成金包銅的任...

騎出個性和品味 美利達推出全新客製化單車塗裝服務

隨著「你是I人還是E人？」成為當前的熱門話題，追求獨特價值、重視自我表達、注重個人化體驗的使用者文化，也逐漸的發展出來。為了創造屬於車友自己的專屬感，美利達自行車醞釀兩年的客製化車架塗裝服務，也在今年

F1／亞洲唯一賽事周六登場 加碼派對展出冠軍車

Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動將於28日在台中登場，3萬張票起售即完售，台中市政府運動局...

田徑／製作楊傳廣傳奇紀錄片 前CNN記者嘆「他應該被記得」

今年巴黎奧運台灣代表隊斬獲2金5銅的佳績，金牌拳擊選手林郁婷更一躍成為家喻戶曉的名字。不過，以田徑項目而言，距離紀政在墨...

射擊／台北射擊大獎賽開辦 我兩天已6金1銀1銅

首度舉行的台北國際射擊大獎賽，我國好手昨在4個比賽項目全奪下金牌，包括巴黎奧運國手楊昆弼與劉宛渝在男、女子不定向飛靶雙雙...

舉重／奧運就像航海王 舉重精靈方莞靈喊「重新來過不可怕」

2024巴黎奧運中華隊奪下佳績，國立體育大學今上午舉辦「2024國體大奧運日」，邀請在巴黎奧運出戰的中華隊優秀校友，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。