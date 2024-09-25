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射擊／台北大獎賽林穎欣10m空氣步槍摘金 小將陳妍卉也創佳績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
17歲的小將陳妍卉（中）在預賽射出第7名佳績。圖／陳弘振提供
17歲的小將陳妍卉（中）在預賽射出第7名佳績。圖／陳弘振提供

2024台北國際射擊大獎賽今天進行第3天賽程，上午登場的女子10公尺空氣步槍賽，我國好手林穎欣與宋諭婷攜手完成金包銅的任務；身為今年我國步槍賽事年齡最小的選手，光復高中陳妍卉也在預賽射出第7名佳績。

首度舉行的台北國際射擊大獎賽，以地主身分出賽的我國代表隊在前2天賽事已經拿下6面金牌，今天舉行女子10公尺空氣步槍、男子10公尺空氣步槍以及不定向飛靶混雙3項賽事，我國選手也將繼續力拚奪金。

上午登場的女子10公尺空氣步槍賽，林穎欣、宋諭婷、陳淇以及自費參賽的17歲小將陳妍卉登場，最終林穎欣在預賽射出627.8分排名第2、宋諭婷624分排名第6、陳妍卉623.1分排名第7、陳淇617.2分排名第10，取前8名晉級決賽的情況下，陳妍卉因為是自費參賽身分不列入決賽行列。

林穎欣在決賽與日本選手一路拉鋸，最後階段才成功超車，逆轉拿下金牌，宋諭婷獲得銅牌，陳淇排名第4名，加上在預賽也有好表現的小將陳妍卉，中華隊這次在女子步槍賽表現搶眼。

談到陳妍卉生涯首場大獎賽、第2場國際賽就展現大將之風，教練陳弘振表示，陳妍卉今天賽前設定的目標是預賽628分，希望能改寫自己最佳紀錄，可惜第2輪時連續3發表現不如預期，但整體來說表現還算不錯。

陳妍卉目前在全中運國、高中組賽事合計拿下6面金牌，明年更將挑戰首位全中運步槍3連霸的選手，在同年齡層中幾乎已經沒有對手，陳弘振期待陳妍卉經過國際賽的磨練後，能夠有更沈穩的表現，「她年底還將參加東南亞射擊錦標賽，希望能朝著預賽630分的目標前進，這也是在國際賽事中要晉級決賽的一個門檻。」

全中運 林穎欣 陳淇

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