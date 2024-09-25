田徑／製作楊傳廣傳奇紀錄片 前CNN記者嘆「他應該被記得」

今年巴黎奧運台灣代表隊斬獲2金5銅的佳績，金牌拳擊選手林郁婷更一躍成為家喻戶曉的名字。不過，以田徑項目而言，距離紀政在墨西哥奧運奪銅已近60年，「亞洲鐵人」楊傳廣1960年羅馬奧運拿下台灣首面奧運獎牌的創舉，至今也超過一甲子。

相較於64年前舉國歡騰，如今楊傳廣締造的輝煌紀錄已逐漸淡出台灣民眾記憶，甚至年輕一代的田徑選手也對這個名字感到陌生。

美國有線電視新聞網（CNN）前亞洲資深特派員齊邁可（Mike Chinoy）對此深感惋惜，他近期接受中央社專訪表示，這不僅因為楊傳廣的傲人成就，更因為楊傳廣的摯友、同時也是在羅馬奧運擊敗他奪金的美國選手強森（Rafer Johnson），被視為黑人平權運動的代表人物之一，至今在美國仍廣為人知。

齊邁可表示，「即使到了今日，（他們的對決）仍是奧運史上十分偉大的時刻之一。」

看到兩人如此迥異的命運，讓曾獲美國新聞與紀錄片艾美獎的齊邁可萌生製作紀錄片的念頭，「奧運傳奇：楊傳廣與強森」（Decathlon： The CK Yang ＆Rafer Johnson Story）油然而生。

這部紀錄片由齊邁可與前華爾街日報亞洲記者克里奇（John Krich）共同擔任編劇兼旁白。兩人花費多年蒐集相關資料，2019年起與台裔加拿大籍導演陳惟揚展開合作，耗時5年完成後，巴黎奧運期間正式於TaiwanPlus平台上架。

動盪世代的史詩級對決，跨越種族的友誼

紀錄片以楊傳廣(右)與強森(左)在羅馬奧運的史詩級對決為主軸。 聯合報系資料照

本片以楊傳廣與強森在羅馬奧運的史詩級對決為主軸，兩人在過程中互有拉扯，直到最後一刻才在1500公尺項目以數秒之差分出勝負。但在勝負之外，兩人跨越種族與國籍的友誼更被視為奧運史上最動人的篇章之一。

「他們一方面在場上奮鬥並試圖成為世上最棒的運動員，但同時也是最要好的朋友。他們一起在加州大學洛杉磯分校（UCLA）跟著同一位教練訓練，並笑稱他們是『兩人聯合國』（Two－Man UnitedNations）」，齊邁可在專訪說道。

他指出，這股友誼的力量讓人們憶起在金錢、舞弊、禁藥等議題染指競技場之前，多年前曾有過一段「純粹的競技」。

楊傳廣是阿美族原住民，強森則是非裔美國人，儘管在運動場上互為競爭對手，兩人卻更像是相知相惜的畢生摯友。從楊傳廣的橫空出世到赴美與強森共同受訓，到他出席強森婚禮，以及楊傳廣臨終前，強森趕去見他最後一面並在告別式上致詞，深厚交情可見一斑。

但描述兩人情誼最經典的橋段，仍是當年羅馬奧運十項全能1500公尺項目完賽後，強森癱倒在楊傳廣身上的歷史畫面。強森在片中說道，「我對於我朋友落敗的失落並不亞於我對自己獲勝的雀躍，同樣地，儘管他對於輸給我感到不甘心，他也同樣為朋友能夠獲勝感到高興」。

對齊邁可而言，比起兩人對自身成績的感受，他反而更好奇兩位運動員當下對彼此的想法，「若我是當時在現場的記者，看到Rafer的頭靠在C．K．（楊傳廣）肩上、兩人擁抱彼此，我會想問：『你們此刻對彼此有什麼想法？』」

現年72歲的齊邁可曾是西方媒體在台灣的指標性臉孔，台灣發生的重大事件都可見到他在新聞前線報導的身影。為了製作這部紀錄片，他於2022年移居台灣。

片中不時見到齊邁可與克里奇穿梭其中，齊邁可解釋，紀錄片呈現他們試圖梳理當年兩位運動員之間發生的所有事情，過去從未有任何紀錄片講述這一段故事。

昔日風光不再，盼紀錄片帶來影響力

全長約45分鐘的紀錄片收錄了許多珍貴畫面，例如克里奇2006年與楊傳廣的訪談片段，便是全球首度曝光。隨著楊傳廣於2007年逝世，這段在國訓中心所做的訪談成了一代台灣田徑傳奇生前的最後專訪。

國訓中心為台灣選手培訓的重要基地，但楊傳廣在國訓中心的紀念展間卻乏人問津，齊邁可與克里奇在片中不禁對此感慨萬分。齊邁可認為，年代久遠、台灣政權更迭，再加上楊傳廣畢生花了相當多時間待在美國，可能是他逐漸被台灣大眾淡忘的主因。

儘管楊傳廣與強森當年身處的冷戰時期與現今環境已有相當距離，但就齊邁可看來，美國社會依舊高喊著Black Lives Matter，兩岸緊張氛圍也持續至今，使得該片與現今社會仍息息相關。

談及製作紀錄片的過程，齊邁可表示，蒐集、整理各式資料與檔案是最困難之處。他感謝過程中許多人給予協助，包含強森家人慷慨提供家中相關影片，以及強森在20多年前親自朗誦自傳的錄音檔，彌補了片中沒有強森專訪畫面的缺憾。

即使製作過程不易，齊邁可十分滿意最終成果，他說「奧運傳奇」無疑是他參與過最棒、甚至最具情感渲染力的作品。

齊邁可將部分原因歸功於動畫的運用，由於紀錄片講述的是超過半個世紀前的歷史，許多珍貴畫面的授權成本高昂且難以取得，但透過動畫穿插其中，替影片增添了獨特的情感層次，齊邁可希望，這部紀錄片能對台灣社會產生實質影響力。

「身為首位獲得奧運獎牌的台灣人，也是第一個擁有中文姓氏的奧運獎牌得主，我認為他應該要被記得」，齊邁可認為，打造一座紀念館或許是可行的做法。

「我非常誠摯地希望，如果有夠多人觀看這部紀錄片，或許會有人因此認可他的成就，並願意為他做一些事。」