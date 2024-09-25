射擊／台北射擊大獎賽開辦 我兩天已6金1銀1銅

首度舉行的台北國際射擊大獎賽，我國好手昨在4個比賽項目全奪下金牌，包括巴黎奧運國手楊昆弼與劉宛渝在男、女子不定向飛靶雙雙摘金，兩人今也將合作在不定向飛靶混雙賽事登場，繼續力拚將金牌留下。

中華民國射擊協會今年獲得國際射擊總會認可，舉辦首屆的台北大獎賽，並有機會在未來爭辦世界盃賽事，以地主身分出賽的我國好手佳績頻傳。

其中射擊姊弟檔宋諭婷、宋佳彥，昨天就在10公尺空氣步槍混雙賽事攜手奪金，姊姊宋諭婷從田徑轉練射擊，弟弟宋佳彥因不愛念書，被姊姊拉來一同投入射擊訓練，兩人在去年杭州亞運就出賽，成為射擊界知名的姊弟檔。

儘管兩人都具備亞運國手資歷，昨天卻是生涯第二度搭檔，最終射下金牌，談到與姊姊搭檔，宋佳彥說：「今天一開始我沒有熱開，但就是想說穩穩地打，因為我姊很強！」

至於今年巴黎奧運鎩羽而歸的楊昆弼，則是在男子不定向飛靶決賽射退倫敦奧運銀牌、義大利老將法布里茲摘金，他說：「他一直是我很尊敬的對手，這次難得有機會可以修理他一下，之前我都只能跟在他後面打，未來也希望台灣能辦更多大獎賽甚至是亞洲盃，讓國內選手能跟國外選手多交流。」

在結束前二天賽程後，中華隊目前已拿下6金、1銀、1銅，除了今天的不定向飛靶混雙有機會繼續爭奪獎牌外，在巴黎奧運獲我國史上首面射擊獎牌的李孟遠，將在後天定向飛靶登場捍衛金牌。