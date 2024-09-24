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射擊／劉宛渝加射賽逆轉摘金 中華隊單日橫掃4面金牌

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
中華射擊代表隊劉宛渝。 聯合報系資料照
中華射擊代表隊劉宛渝。 聯合報系資料照

在桃園公西靶場舉行的首屆台北射擊大獎賽，我國好手在今天舉行的4個比賽項目中全數將金牌留下，其中包括壓軸登場的女子不定向飛靶決賽，劉宛渝在一路落後澳洲選手迪恩（Kiara Sioux-Lin Dean）的情況下，最終將比賽逼入加射賽並逆轉摘金，林怡君則是以銅牌作收。

日前才剛結束希臘大獎賽賽程返台的劉宛渝，緊接著就與其他巴黎奧運國手一同以地主身份在台北大獎賽登場，在今天我國選手陸續搶下10公尺空氣步槍混雙、10公尺空氣手槍混雙以及男子不定向飛靶3面金牌後，劉宛渝與老將林怡君也在壓軸的女子不定向飛靶決賽登場爭金。

開賽後預賽第1名的林怡君，與並列第2名的劉宛渝和澳洲選手迪恩就逐漸拉開與後3名選手間的差距，其中迪恩更是一路保持在領先位置，在林怡君確定奪下銅牌後，劉宛渝也與迪恩進行最終的金牌爭奪戰，一度以2分領先的迪恩，卻在第48個泥盤打完後遭到劉宛渝追平，雙方也以40：40進入加射賽，最終率先登場的迪恩未能命中泥盤，反觀劉宛渝卻順利命中，逆轉搶下金牌，也是中華隊單日的第4面金牌。

中華隊 劉宛渝 林怡君

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