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澳門羽賽／「內戰」不敵雙胞胎 麟榤配連兩站一輪遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

巴黎奧運後組成的我國男雙話題組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，澳門公開賽首輪就抽到自家人李芳任／李芳至雙胞胎，麟榤配在這場土地銀行內戰一度瓦解第二局9分落後劣勢，但19：19追平後連失2分，讓名列第4種子的雙胞胎組合以兩個21：19晉級第二輪。

澳門公開賽屬於BWF超級300系列，總獎金21萬美金，賽事接在超級1000分的中國大陸公開賽後登場，世界前15的選手幾乎都休養生息，世界排名26的李家雙胞胎列上男雙第4種子，戚又仁和蘇力揚也分列男單第3和第4種子。

今天首日賽程進行會外賽和部分會內賽事，男雙立刻上演「網內互打」，王齊麟和備戰奧運期間的陪練員李家兄弟隔網較勁，首局從12：16落後下追到19：19，但最後關鍵分被雙胞胎掌握，讓「麟榤配」以19：21失守。

雙胞胎第二局乘勝追擊，10：8時先打出一波連拿5分攻勢拉開領先，最多取得17：9優勢；「麟榤配」雖也回敬5：0攻勢，加上雙胞胎失誤繼續縮小差距、一路追到19：19平手，但最後2分仍沒把握，最終在王齊麟回球掛網下以再一個19：21出局。

「麟榤配」連兩站首輪出局，不過兩人都還有混雙賽程，王齊麟改搭林芝昀，邱相榤和李洋妹妹李芷蓁合拍。

李洋 王齊麟 邱相榤

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