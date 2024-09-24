永信杯排球／王者豐商！高男組寫史無前例9連霸

為期4天的第51屆永信杯全國排球賽今天畫下句點，高男組豐原高商以兩個25：22打敗新北明德高中，寫下史無前例的九連霸；高女組東山高中衛冕成功，中興大學扳倒衛冕軍海洋大學，和全隊只有「七金釵」的高雄科大首度在大專組稱王封后。

這項比賽今天續分兵四地，在台中市大安國小、苑裡高中、苑裡高中國中部和苑裡國小四地進行最後一天賽事，依舊是幾家歡樂幾家愁，大夥相約明年再到鐵砧山決一高下，有仇的報仇，沒仇練身手。

HVL強權豐原高商在高男組一路過關斬將，冠軍戰直落二勝新北明德高中，霸氣拿下永信杯史上第一個九連霸。教練莊世賢表示，永信杯是豐商的幸運地，每一年都很期待，暑假到現在選手狀況陸續都還在調整，比較好的消息是傷兵有陸續歸隊。

針對子弟兵們在永信杯的表現，莊世賢說：「專注度有時候會跑掉，這是比較大的問題，基本動作也都還要再練，這樣的陣容打HVL聯賽還不OK，還好距離聯賽還有一段時間，舉球員蘇子期進步很多，也謝謝明德讓我們把快攻練起來。」

中興大學以27：25、25：18打敗上屆冠軍海洋大學，首度在大專男子組登頂，在中興服務33年的教練王美麗說：「主攻手陳衍助的爸爸陳驛鑫，是我在中興帶的第一批體保生，之前數度拿亞軍，這是隊史第一冠，終於不再當老二。」

兒子奪冠比自己還開心的陳驛鑫也是永信杯常客，大女兒陳矜妤、小兒子陳衍豪也分別披上中興大學和大雅國小戰袍在永信杯出賽，陳媽媽笑說：「他本來也想要比社男組，但他膝蓋開過刀，去年起就被我禁賽了。」

海洋大學第一局一度領先11分最後卻被逆轉，執行教練張建邦表示，本就不是以連霸為目標，但如果能登頂當然也很好，球員的問題在於心理素質還是不夠強大，「這是一般生跟體保生最大的差別，不過這樣也好，回去後比較好練。」