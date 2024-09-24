北京女網／瓦解對手6個局點！梁恩碩連退種子勇闖會內賽

我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩在北京女網賽會外賽連退種子，女單世界排名128的梁恩碩首戰先退第3種子艾拉妮（Sara Errani），今天會外最終輪更瓦解15種子克羅埃西亞費特（Jana Fett）6個局末點，以直落二勇闖本季第一站WTA巡迴賽會內賽。

37歲的艾拉尼女單最高世界排名曾到第5位，北京賽名列會外第3種子，不過面對梁恩碩全場只拿4局，讓寶島「小鋼炮」以6：1、6：3帶走勝利。今天面對世界排名118的費特，梁恩碩1：1下連保帶破連拿5局，以6：1先下一城；第二盤梁恩碩先在局數3：5落後時瓦解對手第一個盤末點，第12局再從0：40絕對落後下連續瓦解對手3個局點，將戰局逼到「搶7」，再度瓦解對手2個局點下以7：6（11：9）搶下重要勝利。

梁恩碩上一次在WTA巡迴賽會內賽亮相已是去年10月首爾女網賽，當時也是會外連過兩關拿到會內資格；今年她主要以ITF賽事為主，上一站在WTA 250等級的華欣女網賽止步會外賽第二輪，轉戰北京寫下突破，成為單打唯一的台將代表。

北京女網賽屬於WTA 1000等級大賽，總獎金超過895萬美元，梁恩碩闖進會內已保底10分積分和2萬3250美元獎金，已超過本季總獎金3萬4184美元的一半，已確定是本季最大筆獎金。

已經取得年終賽門票的我國「一姊」謝淑薇也將參賽，她和去年法網一起登頂的地主「金花」王欣瑜再合體，持外卡挑戰本季第4冠。