慈妹應援！THE NORTH FACE北面山地節 江晏慶拿下27公里組冠軍

亞洲最受期待的戶外探索活動－THE NORTH FACE 北面山地節在本週末於東北角福隆龍門露營區盛大登場，連續兩天共計有超過千人到場共襄盛舉，親自感受東北角之美與戶外探索之樂。參加活動不分老幼的探索者們都有機會體驗攀岩、露營、登山健行及水上活動帶來的各種樂趣。

越野跑應援初體驗 慈妹、安娜與卡洛琳提供最佳「精神力」應援

慈妹(中)、安娜(左)與卡洛琳為越野跑選手加油。主辦單位提供

過去多在籃球、棒球或是路跑賽事為參加者應援的Fubon Angels成員慈妹、安娜及卡洛琳，也在THE NORTH FACE 北面山地節的越野跑賽事中，獻出三位越野跑應援的初體驗。除了一早就活力四射，帶領跑者們以充滿健康活力的暖身操熱身，更親自到越野跑路徑上的補給站，和跑者們互相擊掌加油，提供除了香蕉、巧克力及飲水補給之外的最佳「精神力」應援，希望跑者們能順利平安完賽。

為了做好應援團的角色，慈妹在賽前親自體驗人生第一次越野跑，發現原來在山林間跑步是多麼有趣的一件事，也積極鼓勵喜愛運動的安娜及卡洛琳一同嘗試越野跑。在完成人生首次的越野跑補站應援之後，三人異口同聲地表示：「能跑在山裡的土徑還有小溪間真的太酷了！很建議一般在都市裡路跑的跑者可以進一步挑戰，跑起來更野更自在，希望明年我們三人都能以參賽者的身份挑戰越野跑！」

TNF簽約運動員江晏慶與曾小強分享UTMB經驗談 鼓勵跑者挑戰未知

27K男子組第一名選手江晏慶(左二)。主辦單位提供

在越野跑賽前之夜，THE NORTH FACE特別邀請兩位港台簽約越野跑運動員－江晏慶與曾小強來到會場，與跑者們分享挑戰UTMB的心路歷程。才剛在上個月底以13小時34分29秒的成績完成人生首場UTMB CCC越野跑賽的江晏慶，也是目前所有台灣參與CCC賽事的最佳紀錄創造者，特別在現場鼓勵跑者持續以雙腳挑戰未知的極限，更感謝The North Face在台灣持續舉辦越野跑活動，希望更多跑者藉由參與短里程數的賽事，親自用身體感受跑在山林水間的不同野趣。

今年的THE NORTH FACE北面山地節中特別加入了野跑探險組（27公里）及凹豆挑戰組（14公里）比賽。在較有競技強度的27公里賽事中，由TNF簽約運動員江晏慶2小時45分54秒稱冠；女子第一名則由董孟芸以3小時33分55秒封后；凹豆挑戰組14公里男子組第一名由陳威廷以1小時11分19秒拿下，女子組則由赫嵐妮以1小時22分51秒拿下第一。

全台最盛大戶外探索體驗圓滿落幕 相約2025再相見

台灣越野跑選手江晏慶(右)與香港跑者曾小強，為山地節點燃營火。主辦單位提供

除了讓更多消費者親自走出戶外感受台灣之美，藉由THE NORTH FACE北面山地節的舉辦，The North Face希望讓更多不分年紀的男女老少能親自攀上攀岩牆、坐上獨木舟，或是加入能全家參與的TNF Kids小野人障礙賽，讓更多人感受「Never Stop Exploring」的品牌精神，未來能持續以好奇心去探索台灣各地美麗的角落。The North Face未來也將持續規劃舉辦TNF100越野跑挑戰賽或是類似的大型戶外體驗活動，與探索者們相約2025再相見！。