體育暨運動發展部獲朝野一致認同 張廖萬堅：最快明年成立

行政院於昨天召開體育暨運動發展部諮詢小組第3次會議，教育部政務次長張廖萬堅今天表示，體發部獲得朝野一致認同，最快明年就能掛牌成立，持續推動台灣體育。

台灣代表團在今年巴黎奧運、巴黎帕運皆繳出不俗成績，凝聚台灣人民的心，而為落實總統賴清德的政見，打造全新的體育暨運動發展部，以體育運動壯大台灣，行政院日前成立體育暨運動發展部籌備小組，並邀請多名選手擔任諮詢委員，包含郭婞淳、莊智淵等人。

教育部次長張廖萬堅今天出席「113年度學校體育傳炬獎」頒獎典禮時透露，政府要做的事情還有很多，隨著行政院召開體育暨運動發展部的諮詢會議，邀請相當多諮詢委員，表達對於部會未來的想像、建言，特別重視年輕選手發展，而最後一次會議已於昨天完成。

張廖萬堅強調，朝野對於體育暨運動發展部一致認同，目前沒有人反對，因此最快明年就能掛牌成立，「相信對體育界、學校體育推動，甚至是台灣發展全民運動都會有相當大的幫助，希望大家一起努力，讓我們成為體育運動的強國。」

張廖萬堅出席體育傳炬獎典禮 被奉獻精神感動

113年度學校體育傳炬獎頒獎典禮今天舉行，教育部政務次長張廖萬堅在致詞時表示，知道奉獻體育背後的辛苦之處，因此被得獎人員的堅持精神感動。

學校體育傳炬獎頒發的獎項分為團體獎項、個人獎項及特別獎項，團體獎項包含績優機關獎及績優學校獎，個人獎項有教學傑出獎、活動貢獻獎及運動教練獎，特別獎項則是學校體育奉獻獎及終身成就獎。最後經過評選，總計41個機關、團體與個人獲得今年傳炬獎。

出席頒獎典禮的教育部次長張廖萬堅在致詞時表示，原本教育部長鄭英耀想親自參加，可惜因為必須在立法院備詢而作罷，「可見部長對今天所有得獎的好朋友，心中充滿感謝、感激，在基層學校的體育默默奉獻、長期付出，讓學校體育生生不息、有好的傳承，進而不斷提升運動水準。」

張廖萬堅指出，自己同樣來自基層，過去在學校也常常幫忙體育運動，因此深知奉獻體育非常辛苦，而且常常是默默付出，在無人聞問情況下努力很長一段時間。

張廖萬堅也說，就是有了這段時期，才會有後來的開花結果，「今年的巴黎奧運、巴黎帕運在國內掀起熱潮，成績或許不是最好，但已經寫下指標。」

有良好的體育根基，加上默默奉獻的教練及老師，張廖萬堅認為，讓台灣選手未來在重要國際賽有相當水準以上表現，並被這群人的堅持精神感動，「希望大家一起努力，讓我們成為體育運動的強國。」