射擊／射退奧運銀牌老將 楊昆弼奧運挫敗後重啟摘金

在歷經今年巴黎奧運未能晉級決賽的挫敗後，我國射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼，在奧運結束後隨即「重新啟動」，並在今天以地主身份在台北大獎賽男子不定向飛靶決賽登場，最終也擊退2012年倫敦奧運銀牌、義大利老將法布里茲（Massimo Fabbrizi）摘金。

楊昆弼今年巴黎奧運背負著奪牌厚望出征，不過最終在預賽以1分差距錯過加賽，以第12名成績作收，儘管遭遇挫敗，但楊昆弼在奧運後隨即「重新啟動」，「奧運後我的第一場比賽，分數射得跟奧運幾乎一模一樣，似乎是老天爺要告訴我不要再想這次奧運，所以我也重新調整心情，放眼名古屋亞運，畢竟革命沒有一次就成功的。」

中華奧會主席林鴻道（右3）也到場為楊昆弼（中）打氣。

而這次台北大獎賽楊昆弼也與47歲的倫敦奧運銀牌好手義大利老將法布里茲同場競技，在今天的決賽中兩人也在最後階段爭金奪銀，最終楊昆弼也射退法布里茲摘金，讓他賽後直言，對於下屆奧運充滿信心與期待。

對於能以地主身份摘金，楊昆弼坦言確實有點壓力，所幸自己發揮得還算不錯，比賽前他也盡了地主之宜，帶領著首次來台的國外選手一起吃飯，談到與法布里茲爭金，他說：「他一直是我的對手，這次難得有機會可以修理他一下，之前我都只能跟在他後面打，未來也希望台灣能辦更多大獎賽甚至是亞洲盃，讓國內選手能跟國外選手多交流，對於經驗會有很大幫助。」