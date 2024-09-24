快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

融合體育與文化全國地政盃活動競賽 超過2000人參與

聯合新聞網／ 綜合報導
主辦單位提供
主辦單位提供

花蓮縣政府主辦第41屆全國地政盃活動競賽，將於2024年9月26日至27日在花蓮縣熱鬧、隆重舉行。此次活動邀請全國地政機關、公私立大學地政相關學系，以及地政相關從業人員合計超過2000人參與，成為地政界年度盛事的亮點。

花蓮縣政府表示，地政盃是一項融合體育與文化的綜合性活動，旨在促進地政人員之間的交流與合作，提升地政服務的質量與效率。該活動於每年9-10月間，由內政部、各直轄市政府地政局及各縣市政府輪流主辦，今年的地政盃主辦機關為花蓮縣政府，縣府表示，承辦這項大型賽事是花蓮的榮幸，花蓮擁有壯麗的自然景觀、豐富的人文資源，是一個適合舉辦休閒與運動賽事的理想之地，並結合花蓮推出的城市品牌新概念「花蓮赫茲Hualien Hertz―花蓮處處頻感覺」，讓參賽者在花蓮的山海日石中找到屬於自己共鳴的「花蓮頻率」。

本屆全國地政盃係民國69年開辦以來首度於花蓮舉行，賽事內容豐富多元，包括桌球、羽球、慢速壘球、三對三籃球、趣味競賽及歌唱競賽等六大項目。主辦單位希望透過此次競賽，參賽者可以展現自己的才華與風采，也可以與其他地政人員交流學習，增進友誼與團結。縣政府也希望參賽者在賽事中取得優異成績的同時，能夠充分享受花蓮的美麗風光及熱情款待。

為了讓參賽者留下美好回憶，縣府特別精心設計了三款限量版紀念品。主辦單位提供
為了讓參賽者留下美好回憶，縣府特別精心設計了三款限量版紀念品。主辦單位提供

此外，為了讓參賽者留下美好回憶，縣府特別精心設計了三款限量版紀念品，這些紀念品以精美設計和實用功能為設計主軸，並巧妙的融合了花蓮的文化精髓和運動精神，將本屆活動主視覺Logo「山、海豚、狐蝠」優雅的呈現在紀念品上，也讓參賽者可以細細的品味花蓮自然之美和文化特色。最後，花蓮縣政府誠摯邀請全國地政伙伴及親朋好友前來參與這場盛會，共同欣賞花蓮自然之美以及花蓮鄉親的熱情與樸實。

花蓮縣政府 運動

相關新聞

射擊／射退奧運銀牌老將 楊昆弼奧運挫敗後重啟摘金

在歷經今年巴黎奧運未能晉級決賽的挫敗後，我國射擊男子不定向飛靶好手楊昆弼，在奧運結束後隨即「重新啟動」，並在今天以地主身...

射擊／練槍2年就在國際賽摘金 17歲鄭晏晴放眼亞奧運

練習射擊僅短短2年，就在今年8月進入培訓隊的林口高中17歲小將鄭晏晴，今天與大她16歲的張潞攜手在台北大獎賽10公尺空氣...

永信杯排球／王者豐商！高男組寫史無前例9連霸

為期4天的第51屆永信杯全國排球賽今天畫下句點，高男組豐原高商以兩個25：22打敗新北明德高中，寫下史無前例的九連霸；高...

北京女網／瓦解對手6個局點！梁恩碩連退種子勇闖會內賽

我國女網好手「小鋼炮」梁恩碩在北京女網賽會外賽連退種子，女單世界排名128的梁恩碩首戰先退第3種子艾拉妮（Sara Er...

慈妹應援！THE NORTH FACE北面山地節 江晏慶拿下27公里組冠軍

亞洲最受期待的戶外探索活動－THE NORTH FACE 北面山地節在本週末於東北角福隆龍門露營區盛大登場，連續兩天共計有超過千人到場共襄盛舉，親自感受東北角之美與戶外探索之樂。參加活動不分老幼的探索

體育暨運動發展部獲朝野一致認同 張廖萬堅：最快明年成立

行政院於昨天召開體育暨運動發展部諮詢小組第3次會議，教育部政務次長張廖萬堅今天表示，體發部獲得朝野一致認同，最快明年就能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。