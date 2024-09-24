融合體育與文化全國地政盃活動競賽 超過2000人參與

花蓮縣政府主辦第41屆全國地政盃活動競賽，將於2024年9月26日至27日在花蓮縣熱鬧、隆重舉行。此次活動邀請全國地政機關、公私立大學地政相關學系，以及地政相關從業人員合計超過2000人參與，成為地政界年度盛事的亮點。

花蓮縣政府表示，地政盃是一項融合體育與文化的綜合性活動，旨在促進地政人員之間的交流與合作，提升地政服務的質量與效率。該活動於每年9-10月間，由內政部、各直轄市政府地政局及各縣市政府輪流主辦，今年的地政盃主辦機關為花蓮縣政府，縣府表示，承辦這項大型賽事是花蓮的榮幸，花蓮擁有壯麗的自然景觀、豐富的人文資源，是一個適合舉辦休閒與運動賽事的理想之地，並結合花蓮推出的城市品牌新概念「花蓮赫茲Hualien Hertz―花蓮處處頻感覺」，讓參賽者在花蓮的山海日石中找到屬於自己共鳴的「花蓮頻率」。

本屆全國地政盃係民國69年開辦以來首度於花蓮舉行，賽事內容豐富多元，包括桌球、羽球、慢速壘球、三對三籃球、趣味競賽及歌唱競賽等六大項目。主辦單位希望透過此次競賽，參賽者可以展現自己的才華與風采，也可以與其他地政人員交流學習，增進友誼與團結。縣政府也希望參賽者在賽事中取得優異成績的同時，能夠充分享受花蓮的美麗風光及熱情款待。

為了讓參賽者留下美好回憶，縣府特別精心設計了三款限量版紀念品。主辦單位提供

此外，為了讓參賽者留下美好回憶，縣府特別精心設計了三款限量版紀念品，這些紀念品以精美設計和實用功能為設計主軸，並巧妙的融合了花蓮的文化精髓和運動精神，將本屆活動主視覺Logo「山豬、海豚、狐蝠」優雅的呈現在紀念品上，也讓參賽者可以細細的品味花蓮自然之美和文化特色。最後，花蓮縣政府誠摯邀請全國地政伙伴及親朋好友前來參與這場盛會，共同欣賞花蓮自然之美以及花蓮鄉親的熱情與樸實。