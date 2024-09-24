羽球／戴資穎29日北上寵粉會球迷 帶傷續拚10月歐洲賽

台灣羽球天后戴資穎的球員生涯倒數3個月，長期贊助她的中華電信將於29日舉辦粉絲見面會，讓向來寵粉的戴資穎有機會近距離和粉絲互動。據了解，她仍傾向參加10月的歐洲賽事。

根據世界羽球聯盟（BWF）公布的最新世界排名，戴資穎的積分和上週相同仍維持8萬7111分，但排名跌落到第5名，至於年終總決賽的排名仍維持在第12名，距離前8仍有段差距。

戴資穎目前人在國內治療膝蓋傷勢，但仍和長期贊助她的中華電信合作舉辦粉絲見面會，預計29日上午10時登場，屆時也會發表戴資穎專屬的「永續LINE貼圖」，粉絲還有機會與偶像合照。

戴資穎在巴黎奧運後，依舊強忍膝傷參加了4場比賽，但成績卻是每況愈下，日本公開賽闖進4強後退賽，接著台北公開賽止步8強、香港公開賽16強傷退，最近1場中國公開賽則是首輪落敗。

若戴資穎按照計畫只參加超級500以上等級賽事，今年在年終總決賽前，就僅剩下芬蘭極圈公開賽、丹麥公開賽、日本熊本公開賽、中國大師賽共4場賽事。

據了解，戴資穎雖然膝蓋依舊相當不適，但為了不讓球員生涯留下遺憾，她仍傾向帶傷參加10月8日開打的芬蘭極圈公開賽、10月15日開打的丹麥公開賽。

戴資穎每回返台都會接受復健科醫師林瀛洲的治療，這次也不例外，她在社群軟體上寫道：「謝謝林醫師每一次的治療，只為了讓我順利完成自己的目標。不管結果如何，盡力就是最好的。」