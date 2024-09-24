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射擊／練槍2年就在國際賽摘金 17歲鄭晏晴放眼亞奧運

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
17歲小將鄭晏晴（左）與張潞（右）攜手拿下10公尺空氣手槍混雙金牌。記者劉肇育／攝影
17歲小將鄭晏晴（左）與張潞（右）攜手拿下10公尺空氣手槍混雙金牌。記者劉肇育／攝影

練習射擊僅短短2年，就在今年8月進入培訓隊的林口高中17歲小將鄭晏晴，今天與大她16歲的張潞攜手在台北大獎賽10公尺空氣手槍混雙金牌戰，以17：7射退新加坡組合，個人首場國際賽就拿下金牌。

在高中之前不曾參加過運動代表隊的鄭晏晴，在就讀林口高中後，在過去是射擊選手的鄰居推薦下，向校內體育老師自薦加入射擊隊，而今年4月的全中運她就一鳴驚人，拿下1金、1銀、1銅的佳績，並在8月份進入國家培訓隊。

而這次台北大獎賽鄭晏晴也初嚐國際賽滋味，在今天的10公尺空氣手槍混雙賽事與張潞搭檔出擊，並在今天一路挺進到金牌戰後摘金，儘管與相差16歲的張潞是第一次合作，過去在場上碰面也都只是點頭示意，但張潞仍是誇讚小學妹鄭晏晴表現沈穩，「她真的蠻強的，雖然她都說自己壓力很大，但我真的感受不出來，看起來是蠻放鬆的。」

對於從事射擊運動訓練僅短短2年就有如此成績，鄭晏晴坦言這並不在自己的預期之內，但也將目標放在明年亞運以及2028年洛杉磯奧運舞台，「那時候只是知道學校有射擊隊，想說讓自己除了在讀書外，還有一條路可以選擇，原本只是當作興趣，但練了一年後開始有點成績，教練也認為我可以往這方面發展。」

談到進入培訓隊後的改變，鄭晏晴透露，自己把學姊陳俞如當作學習對象，「來到培訓隊後還是會有一點壓力，還在適應中，因為周圍的人都變強了。這面金牌對我來說只是一個起點，後面的路還很長。」

亞運 全中運

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