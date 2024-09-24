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羽球／香港賽男雙殺球排第5快 王齊麟笑稱：老當益壯
台灣羽球男雙搭檔王齊麟、邱相榤，今天將在澳門羽球公開賽首輪對上自家人李芳至、李芳任。據BWF官網統計，王齊麟的殺球時速442.6公里，在男雙排第5，他笑稱自己是老當益壯。
根據國際羽球總會（BWF）的統計數據顯示，現今男雙組合當中，殺球最快的是世界排名第20的印尼組合馬辛（Daniel Marthin），他的殺球時速可達470.7公里，排名第2的同樣是印尼球員、世界第11的毛蘭納（Bagas Maulana），時速來到456.4公里。
至於第3名仍舊由馬辛締造的451.4公里，而排名第4的，正是王齊麟的新搭檔邱相榤，殺出449.3公里；不過值得一提的是，已經29歲的王齊麟，是這次BWF排出前7名當中年紀最大。
王齊麟接受中央社記者訪問時表示，這個統計還蠻有趣的，「可能證明我還是老當益壯，殺球還蠻有力的。」隨後他搞笑說：「希望年輕人努力一點，不要被我超越了。」
王齊麟和邱相榤參加BWF超級300等級的澳門羽球公開賽，首輪就將對上好朋友「李氏雙胞胎兄弟」李芳任、李芳至，雙方是生涯首度交鋒。
王齊麟和邱相榤目前已經有世界排名，暫時排在第92名，雙方合作後已有包括日本公開賽、韓國公開賽、香港公開賽3場比賽積分列入計算。
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