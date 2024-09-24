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射擊／我姐很強！ 宋佳彥、宋諭婷台北大獎賽攜手摘金

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
我國射擊姊弟檔宋諭婷（左）、宋佳彥（右）攜手在台北大獎賽奪下金牌。記者劉肇育／攝影
我國射擊姊弟檔宋諭婷（左）、宋佳彥（右）攜手在台北大獎賽奪下金牌。記者劉肇育／攝影

我國射擊姊弟檔宋諭婷、宋佳彥，在本周的台北射擊大獎賽搭檔參加10公尺空氣步槍混雙賽事，並在今天的金牌戰射退新加坡組合，將金牌留在台灣，對於兩姊弟第二度搭檔就在國際賽摘金，弟弟宋佳彥賽後坦言，與姊姊搭檔確實更加安心，「因為我姐很強」。

相差7歲的宋諭婷、宋佳彥，姊姊宋諭婷過去從田徑轉練射擊，至於弟弟宋佳彥則是因為不愛唸書，被姊姊一同拉來投入射擊訓練，而兩人更在去年杭州亞運雙雙披上國手戰袍出賽，成為射擊界知名的姐弟檔。

儘管兩人在射擊場上都有不錯的成績，但卻直到今年5月才首度搭檔混雙賽事，這次的台北大獎賽也只是兩人生涯第二度搭檔，談到兩人的搭配默契，宋諭婷說：「其實我們平常沒有很常聊到射擊的東西，訓練也幾乎都是各練各的。」

今天登場的10公尺空氣步槍混雙賽事，宋諭婷／宋佳彥面臨新加坡隊的一路緊咬，在比賽後段卻是愈射愈穩，最終以16：12勝出，以地主身份將獎牌留下，賽後談到與姊姊宋諭婷的搭檔，宋佳彥說：「今天一開始我沒有熱開，但就是想說穩穩的打，因為我姐很強！」

至於宋諭婷也表示，儘管跟弟弟搭配確實讓她覺得要扛起更大責任，但並不會因此有更多壓力，「我知道他可能會『甩』，但我就是先把我自己做好。這是我第一次在國際賽拿牌，又是在自己國家比，榮譽感確實倍增。」

亞運 田徑

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