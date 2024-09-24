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舉重世青賽／陳歆寧更自信 挺舉摘銀破全國青女紀錄

中央社／ 台北24日電
台灣舉重小將陳歆寧出戰在西班牙舉行的世青賽，24日在女子71公斤級，以挺舉126公斤拿下銀牌，且挺舉、總和雙破全國青女紀錄。（楊勝雄提供）中央社 中央通訊社
台灣舉重小將陳歆寧出戰在西班牙舉行的世青賽，24日在女子71公斤級，以挺舉126公斤拿下銀牌，且挺舉、總和雙破全國青女紀錄。（楊勝雄提供）中央社 中央通訊社

上屆在世界青年舉重錦標賽挺舉摘銅後，台灣舉重小將陳歆寧再次參戰，變得更有自信，今天在女子71公斤級，以挺舉126公斤拿下銀牌，且挺舉、總和雙破全國青女紀錄。

陳歆寧小時候曾打籃球，後來因力氣大，常不小心將其他球員撞倒地，而被舉重教練相中其身材，國中二年級起開始接觸舉重，國三專注舉重訓練。

19歲陳歆寧目前是挺舉、總和女子71公斤級全國青女紀錄保持人，去年曾在世青賽挺舉奪得銅牌的她，這次出戰在西班牙舉行的世青賽，從B組出發，以抓舉88公斤、挺舉126公斤、總和214公斤作收，而獎牌成色也有所提升，挺舉獲得銀牌。

陳歆寧賽前設定抓舉95公斤、挺舉128公斤，可惜抓舉發揮不如預期，而挺舉雖差一點達標，但再度推進原本所保有的全國青女紀錄，總和也改寫生涯最佳成績。

陳歆寧接受中央社記者訪問時表示，關鍵在於心態轉變，「挺舉比較敢去舉之前沒做過的重量，在場上也變得有自信許多，跟之前比起來，更能以平常心享受比賽。」

放眼明年世青賽，陳歆寧表示，希望能再次取得國手資格，目標抓舉、挺舉與總和都能拿到獎牌。

籃球 舉重

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