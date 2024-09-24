網球／重現大小蠻牛夢幻聯手？納達爾台維斯盃有望參戰

巴黎奧運曾組成夢幻男雙的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），有機會在台維斯盃再合體，兩人名字都出現在台維斯盃的西班牙決賽陣容中，讓球迷十分期待。

夢幻男雙「Nadalcaraz」共累積26座大滿貫，且38歲的納達爾在巴黎奧運後接連退出美網和剛結束的拉沃盃，如今出現在台維斯盃名單中，有機會11月19日到24日在西班牙馬拉加迎戰荷蘭隊。

台維斯盃已經進入最後8強階段，另外的對戰組合包括衛冕軍義大利碰阿根廷，美國出戰澳洲，以及德國迎戰加拿大。

義大利上屆奪冠是1976年後頭一遭，今年尋求連霸有現任「世界球王」辛納（Jannik Sinner）領軍。辛納今年包辦澳網和美網金盃，台維斯盃將和巴黎奧運銅牌穆塞蒂（Lorenzo Musetti）攜手；美國隊陣容包括今年美網亞軍弗里茲（Taylor Fritz）、保羅（Tommy Paul）和謝爾頓（Ben Shelton）等。

義大利和阿根廷的勝隊將遭遇美國、澳洲組的勝家，德國、加拿大的出線者對決西班牙與荷蘭間的勝方。