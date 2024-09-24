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射擊／台北國際射擊大獎賽 吳佳穎留下地主隊金牌

聯合報／ 記者曾思儒／桃園報導
「二○二四年台北國際射擊大獎賽」昨在公西靶場登場，三屆奧運國手「證件妹」吳佳穎（中）在女子十公尺空氣手槍決賽摘金。記者侯永全／攝影
「二○二四年台北國際射擊大獎賽」昨在公西靶場登場，三屆奧運國手「證件妹」吳佳穎（中）在女子十公尺空氣手槍決賽摘金。記者侯永全／攝影

台灣首度舉辦世界級射擊賽「二○二四年台北國際射擊大獎賽」，昨天在公西靶場點燃戰火，三屆奧運國手「證件妹」吳佳穎在率先進行的女子十公尺空氣手槍決賽一舉摘金，為地主開出紅盤。

首度在台進行的大獎賽將進行到廿九日，共有十國、一百四十名好手參賽，地主好手也全面出擊，八名巴黎奧運國手都到齊，射下巴黎奧運男子定向飛靶銅牌的李孟遠，更以熱騰騰的世界排名第一身分捍衛主場。

卅歲的李孟遠在花都奪下台灣史上第一面射擊獎牌，國際射擊運動聯盟（ISSF）上周公告的最新世界排名更登上首位，力壓巴黎奧運「金包銀」的美國名將師徒檔漢考克、普林斯，再寫台灣新猷。

中華射擊協會理事長陳士魁表示，世界排名是採積分制，透過各項比賽累積而成，台北國際射擊大獎賽也有積分，期待李孟遠為地主捍衛金牌，繼續坐穩世界第一的寶座。

吳佳穎也是巴黎奧運國手，昨天首戰旗開得勝，在女子十公尺空氣手將決賽一路領先，最終以二四二點二分、領先五點三分的懸殊差距留下金牌，連同場的日本女將賽後都和她索取合影。

吳佳穎還要參加廿五公尺火藥手槍賽，笑說平常訓練都在公西靶場，對環境十分熟悉，這次賽事能讓多國選手齊聚，十分熱鬧，目標盡力發揮，希望再為地主留下金牌。

巴黎奧運 日本 金牌

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