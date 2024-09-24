聽新聞
0:00 / 0:00
留才！林郁婷教練：3級培育+輔導就業
奧運女子拳擊金牌林郁婷是新北市一路從國小培養到高中畢業，中間不曾遷戶籍。面對其他選手選擇「島內移民」，教練曾自強點出，轉籍是結構性問題，除獎勵金外，在地升學環境也很重要，若有三級培育機制及輔導就業機制，其實沒人想離鄉背井就讀、就業。
林郁婷與教練曾自強昨回到鶯歌國中，有民間人士以兩人名義捐贈電動車。林郁婷盼學弟妹能有車接駁，在場上有最大發揮。
新北副市長劉和然說，林郁婷是鶯歌國小、國中、鶯歌工商校友，曾自強是鶯歌國中專任運動教練，兩人合力拿下台灣奧運史上首面拳擊金牌，格外激勵人心。
曾自強坦言，過去全運會沒有三級培育文化，通常哪個縣市有錢，就會相互挖角選手，現在不太一樣，會結合當地資源發展，例如人口少的縣市不適合發展棒球，就可選擇單項運動。目前鶯歌拳擊隊有2、3名慕名而來的外地生，但他們不會去挖別人選手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言