留才！林郁婷教練：3級培育+輔導就業

奧運女子拳擊金牌林郁婷是新北市一路從國小培養到高中畢業，中間不曾遷戶籍。面對其他選手選擇「島內移民」，教練曾自強點出，轉籍是結構性問題，除獎勵金外，在地升學環境也很重要，若有三級培育機制及輔導就業機制，其實沒人想離鄉背井就讀、就業。

林郁婷與教練曾自強昨回到鶯歌國中，有民間人士以兩人名義捐贈電動車。林郁婷盼學弟妹能有車接駁，在場上有最大發揮。

新北副市長劉和然說，林郁婷是鶯歌國小、國中、鶯歌工商校友，曾自強是鶯歌國中專任運動教練，兩人合力拿下台灣奧運史上首面拳擊金牌，格外激勵人心。

曾自強坦言，過去全運會沒有三級培育文化，通常哪個縣市有錢，就會相互挖角選手，現在不太一樣，會結合當地資源發展，例如人口少的縣市不適合發展棒球，就可選擇單項運動。目前鶯歌拳擊隊有2、3名慕名而來的外地生，但他們不會去挖別人選手。