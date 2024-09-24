聽新聞
0:00 / 0:00

子弟兵轉籍！宜蘭成全林昀儒 台南呼喚鄭怡靜

聯合報／ 記者鄭惠仁郭韋綺戴永華／連線報導
桌球好手林昀儒家鄉在宜蘭，因在合庫球隊效力，近年轉籍到北市。本報資料照片
桌球好手林昀儒家鄉在宜蘭，因在合庫球隊效力，近年轉籍到北市。本報資料照片

桌球女將鄭怡靜出生台南、桌球好手林昀儒家鄉在宜蘭，兩人效力在合庫球隊，近年轉籍到北市。宜蘭縣體育會理事長蔡岡志坦言，宜蘭培訓環境及補助經費遠不及六都，基於現實考量，只能「忍痛放手」，而台南市府也喊話鄭怡靜「若願意回來，就開正式教練缺」。

鄭怡靜3年前東京奧運奪銅牌，曾遭議論已遷戶籍到台北，鄭父說，女兒是合庫球員，退役後將在總行上班並當教練，又在台北置產，因此遷戶籍。不過，台南奧運得牌獎金是六都最少，金牌才30萬元，體育局長陳良乾說，金牌規畫提高到100萬，希望留住南市好手。

另，桌球新秀高承睿出生北市，為追隨「桌球教父」莊智淵，國小畢業後，南下高雄加入「智淵乒乓運動館」，國中、高中都在高雄求學，順勢轉為高雄市籍。

林昀儒、體操好手李智凱都是宜蘭培育出來的選手，林昀儒國小就奪下全國5大桌球賽事冠軍，被合庫相中簽約，一路代表北市參賽並躍上國際舞台。李智凱與教練林育信都被挖角入籍桃園市，長期代表桃園參賽。

宜蘭 教練 東京奧運

延伸閱讀

基層選手爭資源「島內移民」 新北為對抗挖角…調高訓輔金

林昀儒國小就被合庫簽下代表北市征戰 培育人才宜蘭要多加油

桌球／林昀儒不敵中國林詩棟 無緣WTT澳門冠軍賽4強

桌球／4局拍下泰將 鄭怡靜WTT澳門冠軍賽闖8強

相關新聞

挽留運動選手 雙北競相加碼獎助

運動選手為獲得更好資源、獎金及教練，不少人選擇「島內移民」，比如桌球女將鄭怡靜出生台南、家鄉在宜蘭的桌球好手林昀儒都轉為...

射擊／「證件妹」吳佳穎奪金！台北國際大獎賽地主開紅盤

台灣首度舉辦世界層級的射擊比賽「2024年台北國際射擊大獎賽」今天在公西靶場點燃戰火，率先進行的女子10公尺空氣手槍決賽...

射擊／巴黎奧運勇奪銅牌 李孟遠世界排名登頂再寫新猷

我國射擊好手李孟遠在2024年巴黎奧運射下男子定向飛靶銅牌，成為台灣射擊史上第一位帶回獎牌的選手，國際射擊運動聯盟（IS...

拉沃盃／阿爾卡拉斯壓軸奪勝 歐洲隊大逆轉氣走世界隊

世界排名第3的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天扮演致勝功臣，他在拉沃盃壓軸單打以6：2、...

子弟兵轉籍！宜蘭成全林昀儒 台南呼喚鄭怡靜

桌球女將鄭怡靜出生台南、桌球好手林昀儒家鄉在宜蘭，兩人效力在合庫球隊，近年轉籍到北市。宜蘭縣體育會理事長蔡岡志坦言，宜蘭...

留才！林郁婷教練：3級培育+輔導就業

奧運女子拳擊金牌林郁婷是新北市一路從國小培養到高中畢業，中間不曾遷戶籍。面對其他選手選擇「島內移民」，教練曾自強點出，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。