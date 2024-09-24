子弟兵轉籍！宜蘭成全林昀儒 台南呼喚鄭怡靜

桌球女將鄭怡靜出生台南、桌球好手林昀儒家鄉在宜蘭，兩人效力在合庫球隊，近年轉籍到北市。宜蘭縣體育會理事長蔡岡志坦言，宜蘭培訓環境及補助經費遠不及六都，基於現實考量，只能「忍痛放手」，而台南市府也喊話鄭怡靜「若願意回來，就開正式教練缺」。

鄭怡靜3年前東京奧運奪銅牌，曾遭議論已遷戶籍到台北，鄭父說，女兒是合庫球員，退役後將在總行上班並當教練，又在台北置產，因此遷戶籍。不過，台南奧運得牌獎金是六都最少，金牌才30萬元，體育局長陳良乾說，金牌規畫提高到100萬，希望留住南市好手。

另，桌球新秀高承睿出生北市，為追隨「桌球教父」莊智淵，國小畢業後，南下高雄加入「智淵乒乓運動館」，國中、高中都在高雄求學，順勢轉為高雄市籍。

林昀儒、體操好手李智凱都是宜蘭培育出來的選手，林昀儒國小就奪下全國5大桌球賽事冠軍，被合庫相中簽約，一路代表北市參賽並躍上國際舞台。李智凱與教練林育信都被挖角入籍桃園市，長期代表桃園參賽。